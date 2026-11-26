„Případem se zabývají kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality Ostrava, kteří v dané věci zahájili úkony trestního řízení mimo jiné také pro trestný čin týrání zvířat,“ potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková.
„Celou událostí se zabýváme, již disponujeme totožností možné podezřelé osoby, jedná se o třiapadesátiletého muže. Nicméně v současné době probíhá prověřování, proto se nemůžeme nyní blíže vyjádřit. Každopádně trestní sazba v tomto případě hovoří od dvou do šesti let,“ doplnila Michalíková.
|
Zubožený pes vyhublý na kost pil ze záchodu. Soud poslal majitele do vězení
Ve facebookové skupině Psí magazín se objevila nejen fotografie vyhozeného psa, ale i popis události, která se odehrála v Ostravě Hrabůvce.
„Podle zveřejněných informací měl muž v Ostravě-Hrabůvce vyhodit fenku z okna v 6. patře. Zvíře bohužel pád nepřežilo. Následně mě kontaktovala osoba, která si přeje zůstat v anonymitě, a poskytla mi svědectví o okolnostech celé události. Podle tvrzení měl incidentu předcházet konflikt mezi dvěma muži. Fena měla patřit jednomu z nich. O dva dny později měl dotyčný muž údajně vykopnout dveře bytu, ve kterém se nacházela fena patřící druhému muži, a následně ji vyhodit z bytu v šestém patře. Jiný zdroj tvrdí, že muž fenu vyhodil z okna, když jí hlídal,“ objevilo se na sociální síti.
Podle profilu Psí magazín má pachatel kriminální minulost a problémy s drogami, zmínka o tom se kromě Facebooku objevila mimo jiné i na serveru Novinky.