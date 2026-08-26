Muž z Novojičínska podle policie podomácku vyrobil pervitin za půl milionu korun

Více než půl kilogramu pervitinu za více než 500.000 korun podle kriminalistů vyrobil a prodal šestačtyřicetiletý muž z Novojičínska. Drogu vyráběl doma a distribuoval ji především místním uživatelům. Muže, který už byl v minulosti za drogovou kriminalitu trestán, kriminalisté obvinili. Je ve vazbě. Pokud soud jeho vinu prokáže, hrozí mu až deset let vězení. ČTK to řekla mluvčí novojičínské policie Petra Hrubá.
"Na stopu muže přivedlo kriminalisty operativní šetření v prostředí lidí užívajících drogy. Postupně shromáždili důkazy, které podle nich ukazují na dlouhodobou výrobu a distribuci metamfetaminu," uvedla.
Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili více než 40 předmětů souvisejících s výrobou drog. Mezi nimi bylo chemické sklo, vařiče, různé pomocné nástroje a chemikálie. Zajištěn byl také červený fosfor, toluen, metamfetamin a krystalická látka, která při testu reagovala na přítomnost efedrinu.
"Přestože se jednalo o jednotlivce, množství vyrobené drogy nebylo zanedbatelné. Více než půl kilogramu pervitinu mělo podle kriminalistů zamířit k uživatelům na Novojičínsku. I jednotliví výrobci tak představují významný zdroj drog pro místní drogovou scénu," doplnila.
Kriminalisté muže obvinili z neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Vzhledem k okolnostem případu a jeho předchozímu odsouzení za drogovou kriminalitu je obviněný ve vazbě.