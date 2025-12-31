Muže v Kravařích zabil oxid uhelnatý. Žena a dvě děti se přiotrávily

Autor: ČTK
  20:22aktualizováno  20:22
Šestatřicetiletý muž dnes v Kravařích na Opavsku zemřel na otravu oxidem uhelnatým. Přiotrávili se i další tři lidé včetně dvou dětí školního věku. Novinářům to sdělili mluvčí integrovaného záchranného systému.

Ilustrační foto. | foto: ČTK

Do rodinného domu v Bezručově ulici záchranáři, hasiči i policisté vyráželi krátce po poledni. Na tísňovou linku dostali oznámení, že se tam nachází muž v bezvědomí. „Po vstupu do prostor bytu začalo záchranářům alarmovat čidlo signalizující přítomnost oxidu uhelnatého. Proto na místo zásahu přivolali také hasiče a policii,“ uvedl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Šestatřicetiletému muži začali svědci poskytovat pomoc ještě před příjezdem záchranné služby. „Týmy pokračovaly ve snaze o záchranu prováděním rozšířené resuscitace, a to za použití léků i přístrojové techniky. Přes veškerou snahu se nepodařilo obnovit činnost pacientova srdce a zasahující lékařka byla nucena po přibližně 40 minutách konstatovat smrt,“ uvedl Humpl.

S příznaky intoxikace byla ošetřena rovněž jednačtyřicetiletá žena a dvě děti školního věku. Záchranáři je přepravili do Slezské nemocnice v Opavě. „Opavští kriminalisté se v současné chvíli zabývají všemi okolnostmi a příčinami této tragické události,“ řekl policejní mluvčí Jan Segsulka. Na místě zasahovaly i dvě hasičské jednotky, které změřily koncentrace uniklého plynu a dům odvětraly.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nový zákon mění spoření na důchod: rizikové profese dostanou víc peněz

Celoživotní dřina

Od 1. ledna 2026 začne platit důležitá změna v oblasti spoření na důchod. Zaměstnavatelé budou nově povinni přispívat na penzijní spoření zaměstnancům pracujícím v takzvaných rizikových profesích ve...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

Hasiči zasahují u požáru bývalého hotelu v Rabyni na Benešovsku

HasiÄŤi zasahujĂ­ u poĹľĂˇru bĂ˝valĂ©ho hotelu v Rabyni na BeneĹˇovsku

Středočeští hasiči zasahují u požáru bývalého hotelu v Rabyni na Benešovsku, jde o budovu o rozměrech osm krát 30 metrů. Uvnitř by neměl nikdo být, na místě...

31. prosince 2025  19:08,  aktualizováno  19:08

Nehoda dvou nákladních vozidel uzavřela dálnici D1 ve směru na Olomouc

Řidič nákladního vozu sjel v Měšicích do příkopu u silnice. (9. prosince 2025)

Havárie dvou nákladních vozidel komplikuje provoz na 304. kilometru dálnice D1 ve směru z Ostravy na Olomouc, a to mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. Dálnice bude podle předpokladu uzavřena do...

31. prosince 2025  20:42,  aktualizováno  20:42

Muže v Kravařích zabil oxid uhelnatý. Žena a dvě děti se přiotrávily

Ilustrační foto.

Šestatřicetiletý muž dnes v Kravařích na Opavsku zemřel na otravu oxidem uhelnatým. Přiotrávili se i další tři lidé včetně dvou dětí školního věku. Novinářům to sdělili mluvčí integrovaného...

31. prosince 2025  20:22,  aktualizováno  20:22

Olomoucký kraj zasáhlo silné sněžení, všechny silnice jsou zatím sjízdné

ilustrační snímek

Olomoucký kraj dnes od odpoledních hodin zasáhlo silné sněžení, všechny sypače jsou v terénu. Vozovky jsou podle správců silnic sjízdné, řidiče však nabádají...

31. prosince 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

31. prosince 2025  19:26

Řidič dostal v Jihlavě smyk a vjel do chodců. Čtyři skončili v nemocnici

ilustrační snímek

Osobní auto dostalo odpoledne v Jihlavě smyk a vjelo do chodců. Policie nejdříve informovala o třech zraněných, záchranáři později zvýšili počet na čtyři. Podle mluvčího krajských záchranářů Petra...

31. prosince 2025  18:22,  aktualizováno  19:14

Kvůli ochlazení se na jihu Čech plní kapacity nocleháren pro lidi bez domova

ilustrační snímek

Kvůli ochlazení z posledních dnů se takřka naplnily kapacity nocleháren pro lidi bez domova na jihu Čech. Na řadě míst přidali místa na takzvaných teplých...

31. prosince 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

V hradeckém kraji začalo odpoledne sněžit, na silnicích řada nehod

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji začalo dnes odpoledne sněžit. Na silnicích zůstává vrstva rozbředlého nebo uježděného sněhu. Na kluzkých cestách se stala řada nehod....

31. prosince 2025  16:20,  aktualizováno  16:20

Ve skiareálech v Krušných horách se sněhové podmínky postupně zlepšují

ilustrační snímek

Skiareály v Krušných horách v Karlovarském kraji jsou na přelomu roku v provozu všechny, byť některé v omezeném režimu. Na spuštění se chystají i menší...

31. prosince 2025  16:16,  aktualizováno  16:16

Podmínky v Libereckém kraji vylepšil nový sníh, lyžuje se ve všech střediscích

PodmĂ­nky v LibereckĂ©m kraji vylepĹˇil novĂ˝ snĂ­h, lyĹľuje se ve vĹˇech stĹ™ediscĂ­ch

Podmínky v Libereckém kraji vylepšil nový sníh, na lyže vyrazily dnes stovky lidí. Mrazivého počasí využili provozovatelé i k výrobě technického sněhu, lyžuje...

31. prosince 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Pronájem bytu 2+1 v rodinném domě
Pronájem bytu 2+1 v rodinném domě

Smeykalova, Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1
14 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 103 167 nemovitostí

Na Vysočině začalo hustě sněžit, hlavně kamiony mohou mít v kopcích problémy

ilustrační snímek

Na celé Vysočině začalo odpoledne hustě sněžit. Podle dispečinku krajských silničářů jsou silnice sjízdné jen se zvýšenou opatrností, problémy v kopcích mají...

31. prosince 2025  15:24,  aktualizováno  15:24

Češi tráví Silvestr stále častěji v zahraničí. Podívejte se, které destinace jsou mezi TOP výběrem

Ilustrační obrázek

Češi letos na přelomu roku častěji cestují do zahraničí a ve větší míře než dříve volí i vzdálenější destinace. Počet silvestrovských odletů z České republiky vzrostl meziročně o třetinu, přičemž...

31. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.