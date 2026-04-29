Muže v průmyslovém areálu v Třinci přimáčkl a vážně zranil těžký stroj

V průmyslovém areálu v Třinci na Frýdecko-Místecku utrpěl v úterý vážné zranění dvaačtyřicetiletý muž, kterého ve výrobě přimáčkl těžký stroj. Muž měl zraněnou hlavu a život ohrožující poranění hrudníku, vrtulník ho transportoval do ostravské nemocnice. ČTK to dnes sdělil mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl. Mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová odpoledne řekla, že stav pacienta je stále velmi vážný.
Neštěstí se stalo ráno, muž po přimáčknutí strojem zůstal při vědomí. "Záchranáři zahájili nitrožilní podávání farmak, lékař provedl akutní ošetření hrudníku. Pacient byl zaintubován a uveden do umělého spánku, následně převeden na přístrojem řízené dýchání," popsal zásah záchranářů Humpl.