Muzeum Beskyd zve na přednášku o hospodách a přírodovědnou exkurzi

  18:00
Sledovat Metro na Googlu
Muzeum Beskyd zve v tomto týdnu na dvě akce. A sice na přednášku, která přiblíží historii a zmizelou podobu městských pivovarů, hospod a restaurací. A dále na přírodovědnou exkurzi do Frýdeckého lesa.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ta účastníky seznámí mimo jiné s typickými druhy rostlin a živočichů v dané lokalitě, naučí je vnímat přírodní děje a vzájemné vztahy v ekosystému.

Hospody a hospůdky, které odvál čas....

Ve Frýdku a v Místku se v meziválečném období nacházelo 47 hostinců a restaurací. Mnohé z nich zanikly, řada nových vznikla. Prezentace přiblíží historii a také zmizelou podobu městských pivovarů, hospod a restaurací.

Přednáška Jaromíra Poláška je na programu ve středu 17. června v 16.30 hodin v přednáškovém sále v Zeleném domě Muzea Beskyd v Zámecké ulici ve Frýdku-Místku. Vstupné činí 30 korun.

Přírodovědná exkurze do Frýdeckého lesa

Exkurze je zaměřena na poznávání místní přírody a rozvoj vztahu k životnímu prostředí. Je vhodná pro širší veřejnost se zájmem o přírodu. Účastníci se seznámí s typickými druhy rostlin a živočichů v dané lokalitě, naučí se vnímat přírodní děje a vzájemné vztahy v ekosystému.

Exkurze probíhá v přirozeném lesním prostředí, kde se mohou vyskytovat nerovnosti terénu, popadané větve, nestabilní stromy a další běžné přírodní jevy, doporučujeme proto vhodnou terénní obuv i oblečení. Účast na akci i vstup do lesa jsou z těchto důvodů na vlastní zodpovědnost účastníků.

Sraz účastníků je ve čtvrtek 18. června v 8:30 hodin u laviček na Zátiší (Odpočinkové místo K Lesu 49.6993817N, 18.3612606E). Délka trasy je asi 3,5 km, předpokládaný konec v 11:30 hodin u soustavy vodních nádrží na Bílém potoce.

Vstup na exkurzi je zdarma.

V případě velmi nepříznivého počasí může být akce zrušena (aktuální informace najdete na webu a Facebooku muzea).

Exkurzi vedou Petra Juřáková a Kateřina Janová.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila perzekuci, v odboji nebyla pro pohybové postižení. Celý život nesmiřitelně vystupovala proti...

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a následného oteplení vytvořila v lesích ideální klima, které doslova probudilo podhoubí k životu. Podle...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního kuponu silnou ránou pro rozpočet. Dopravní podnik i samo město však poskytují jen symbolické nebo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků

Zastávky na znamení, kočárky a tlačítka... Umíte je správně používat?

Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není sám. Pražská integrovaná doprava připravila malý manuál cestujícího, který s nadsázkou vysvětluje,...

Čestní občané Henlein a Gottwald? Město se od rozhodnutí předchůdců distancovalo

Konrád Henlein v dubnu 1939 v Jihlavě, kam přijel slavit Hitlerovy padesáté

Zastupitelé Králík na Orlickoústecku v pondělí odmítli podpořit návrh na vyškrtnutí někdejšího vůdce Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a komunistického prezidenta Klementa Gottwalda ze seznamu...

16. června 2026  11:42

Pořezání generála nožem, obžalovaný voják chce u soudu přiznat vinu

Voják Tomáš Beran obžalovaný z napadení a pořezání brigádního generála Romana...

Městský soud v Brně dopoledne začal projednávat případ vojáka, který podle spisu loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyťhu. Státní zástupce na muže podal...

16. června 2026  8:22,  aktualizováno  11:41

Připravovaná zastávka VRT by v Jihlavě být neměla, míní Pavel

Atmosférická observatoř Košetice na Pelhřimovsku. Zde prezidentský pár zahájil...

Proti připravované stanici v jihlavském Pávově na vysokorychlostní trati se dnes vymezil prezident Petr Pavel při debatě na místní radnici při své návštěvě Vysočiny. Pavel během prvního dne pobytu v...

16. června 2026  5:02,  aktualizováno  11:40

Evropské podniky čelí "mezeře ve viditelnosti", protože umělá inteligence přetváří vyhledávání a zjišťování zákazníků

16. června 2026  11:35

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit

Střílející nůž

Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...

16. června 2026  11:32

HaDivadlo završí sezonu scénickým čtením nové hry, detektivky z rozhlasu

ilustrační snímek

Brněnské HaDivadlo završí sezonu scénickým čtením nové hry Jany Vaverkové a Robina Mayera s názvem Dramaturg zasahuje: Muž se slovosledem špatným. Je postavená...

16. června 2026  9:48,  aktualizováno  9:48

Weinviertelské muzejní městečko Niedersulz

16. června 2026  11:28

Větrníky v Podkrkonoší narážejí na tuhý odpor, obce napadly akcelerační zóny

Pohled na dva větrníky u Radče z louky nad Studencem nedaleko Úpice....

Jako červený hadr býka dráždí podkrkonošské obce návrh akceleračních zón pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren. Samosprávy návrh ministerstva pro místní rozvoj torpédují připomínkami, výhrady...

16. června 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Soupeř Česka pod lupou. JAR spoléhá na sehranost „pirátů“ i útočníka z Premier League

Lyle Foster (ve žlutém dresu s číslem 9) v zápase MS 2026 proti Mexiku.

Jihoafrická republika (JAR) na fotbalové mistrovství světa postoupila opět po šestnácti letech. Reprezentace známá pod přezdívkou „Bafana Bafana“ je druhým soupeřem českého týmu ve skupině A. Kdo...

16. června 2026  11:18

Galerie moderního umění v H.Králové 18. června zahájí výstavy o pohybu krajinou

ilustrační snímek

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové ve čtvrtek 18. června zahájí dvě výstavy. Malíř a grafik Jan Pražan ve výstavě Moonlight on My Boat představí...

16. června 2026  9:43,  aktualizováno  9:43

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

Strážníci v Šumperku mohou testovat žáky na návykové látky,jde o pilotní projekt

ilustrační snímek

Městská policie v Šumperku jako první městská policie v Olomouckém kraji nabízí školám systematickou odbornou podporu při řešení případů podezření na užívání...

16. června 2026  9:40,  aktualizováno  9:40

Plánovaná naučná stezka v Pardubicích staví na symbolice štafetového kolíku

ilustrační snímek

Pardubice udělají v parku Na Špici za sedm milionů korun naučnou stezku o pardubickém sportu. Bude ji tvořit soustava osmi stanovišť věnovaných hokeji, tenisu,...

16. června 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.