Ta účastníky seznámí mimo jiné s typickými druhy rostlin a živočichů v dané lokalitě, naučí je vnímat přírodní děje a vzájemné vztahy v ekosystému.
Hospody a hospůdky, které odvál čas....
Ve Frýdku a v Místku se v meziválečném období nacházelo 47 hostinců a restaurací. Mnohé z nich zanikly, řada nových vznikla. Prezentace přiblíží historii a také zmizelou podobu městských pivovarů, hospod a restaurací.
Přednáška Jaromíra Poláška je na programu ve středu 17. června v 16.30 hodin v přednáškovém sále v Zeleném domě Muzea Beskyd v Zámecké ulici ve Frýdku-Místku. Vstupné činí 30 korun.
Přírodovědná exkurze do Frýdeckého lesa
Exkurze je zaměřena na poznávání místní přírody a rozvoj vztahu k životnímu prostředí. Je vhodná pro širší veřejnost se zájmem o přírodu. Účastníci se seznámí s typickými druhy rostlin a živočichů v dané lokalitě, naučí se vnímat přírodní děje a vzájemné vztahy v ekosystému.
Exkurze probíhá v přirozeném lesním prostředí, kde se mohou vyskytovat nerovnosti terénu, popadané větve, nestabilní stromy a další běžné přírodní jevy, doporučujeme proto vhodnou terénní obuv i oblečení. Účast na akci i vstup do lesa jsou z těchto důvodů na vlastní zodpovědnost účastníků.
Sraz účastníků je ve čtvrtek 18. června v 8:30 hodin u laviček na Zátiší (Odpočinkové místo K Lesu 49.6993817N, 18.3612606E). Délka trasy je asi 3,5 km, předpokládaný konec v 11:30 hodin u soustavy vodních nádrží na Bílém potoce.
Vstup na exkurzi je zdarma.
V případě velmi nepříznivého počasí může být akce zrušena (aktuální informace najdete na webu a Facebooku muzea).
Exkurzi vedou Petra Juřáková a Kateřina Janová.