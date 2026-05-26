I letos se v netradičním čase otevřou brány muzea. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky Zámeckého okruhu při svitu svíček s průvodcem v kostýmu, večerní prohlídky expozice Beskydy – příroda a lidé a aktuální výstavy. V rámci Muzejní noci budete moci nahlédnout do Zámecké kaple sv. Barbory nebo do zámeckého sklepení.
Nenechte si ujít kouzelnou atmosféru frýdeckého zámku plnou historie, tajemna, přírody a překvapení!
Muzejní noc je na programu v pátek 29. května od 18 do 23 hodin.
Program:
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 hodin | prohlídka Zámeckého okruhu při svitu svíček s průvodcem v kostýmu
Vstupné 60 Kč | 30 Kč
Kapacitně omezeno 30 osob | prohlídka.
18.00–23.00 hodin | tajemná noční prohlídka expozice Beskydy – příroda a lidé za svitu baterek!
Poslední vstup do expozice ve 22.30 hodin
Vstupné 60 Kč | 30 Kč
Není kapacitně limitováno. Prodej vstupenek do expozice Beskydy – příroda a lidé probíhá v den konání akce na pokladně frýdeckého zámku
P.S. Malí i velcí, nezapomeňte si s sebou vzít vlastní baterku!
19.00–22.30 hodin | Zámecká filmotéka pod lípou
Novinka: letos si můžete odpočinout v naší zámecké filmotéce na druhém nádvoří – budeme promítat záznamy z uplynulých Večerních prohlídek!
(pouze v případě příznivého počasí)
18.00-23.00 hodin | Jaro ve zvířecí říši
Poslední vstup do výstavy ve 22.30 hodin
Vstup zdarma
Není kapacitně limitováno
18.00–23.00 hodin | Kočárky, panenky… zpět do dětství!
Poslední vstup do výstavy ve 22.30 hodin
Vstup zdarma
Není kapacitně limitováno
18.00–23.00 hodin | Lenka Hrdá
Poslední vstup do výstavy ve 22.30 hodin
Vstup zdarma
Není kapacitně limitováno
18.00–23.00 hodin | Netradiční prohlídka zámeckého sklepení s Heroldem
Poslední vstup ve 22.30 hodin
Pauza v 19.45-20.00 hodin a v 21.15-21.30 hodin
Vstup zdarma
Není kapacitně limitováno
18.00–23.00 hodin | Zámecká kaple svaté Barbory a expozice Frýdek - Mariánské poutní místo, expozice Frýdek a Místek
Poslední vstup ve 22.30 hodin
Vstup zdarma
Není kapacitně limitováno
18.00–22.30 hodin | Návštěva studijní muzejní knihovny
Nahlédněte do zákoutí studijní knihovny Muzea Beskyd Frýdek-Místek a vytvořte si vlastní záložku
Změna programu vyhrazena.
Pozor! V případě prohlídek Zámeckého okruhu SE NEJEDNÁ o Večerní prohlídku zámku, tj. hrané podzimní prohlídky zámku! Ty se uskuteční až v pátek 16. října 2026.