Baterky s sebou! Muzeum Beskyd zve na Muzejní noc a netradiční prohlídky

  8:00
Sledovat Metro na Googlu
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek v pátek v podvečer opět ožije! Zve na Muzejní noc 2026.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

I letos se v netradičním čase otevřou brány muzea. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky Zámeckého okruhu při svitu svíček s průvodcem v kostýmu, večerní prohlídky expozice Beskydy – příroda a lidé a aktuální výstavy. V rámci Muzejní noci budete moci nahlédnout do Zámecké kaple sv. Barbory nebo do zámeckého sklepení.

Nenechte si ujít kouzelnou atmosféru frýdeckého zámku plnou historie, tajemna, přírody a překvapení!

Muzejní noc je na programu v pátek 29. května od 18 do 23 hodin.

Program:

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 hodin | prohlídka Zámeckého okruhu při svitu svíček s průvodcem v kostýmu
Vstupné 60 Kč | 30 Kč
Kapacitně omezeno 30 osob | prohlídka.

18.00–23.00 hodin | tajemná noční prohlídka expozice Beskydy – příroda a lidé za svitu baterek!
Poslední vstup do expozice ve 22.30 hodin
Vstupné 60 Kč | 30 Kč
Není kapacitně limitováno. Prodej vstupenek do expozice Beskydy – příroda a lidé probíhá v den konání akce na pokladně frýdeckého zámku
P.S. Malí i velcí, nezapomeňte si s sebou vzít vlastní baterku!

19.00–22.30 hodin | Zámecká filmotéka pod lípou
Novinka: letos si můžete odpočinout v naší zámecké filmotéce na druhém nádvoří – budeme promítat záznamy z uplynulých Večerních prohlídek!
(pouze v případě příznivého počasí)

18.00-23.00 hodin | Jaro ve zvířecí říši
Poslední vstup do výstavy ve 22.30 hodin
Vstup zdarma
Není kapacitně limitováno

18.00–23.00 hodin | Kočárky, panenky… zpět do dětství!
Poslední vstup do výstavy ve 22.30 hodin
Vstup zdarma
Není kapacitně limitováno

18.00–23.00 hodin | Lenka Hrdá
Poslední vstup do výstavy ve 22.30 hodin
Vstup zdarma
Není kapacitně limitováno

18.00–23.00 hodin | Netradiční prohlídka zámeckého sklepení s Heroldem
Poslední vstup ve 22.30 hodin
Pauza v 19.45-20.00 hodin a v 21.15-21.30 hodin
Vstup zdarma
Není kapacitně limitováno

18.00–23.00 hodin | Zámecká kaple svaté Barbory a expozice Frýdek - Mariánské poutní místo, expozice Frýdek a Místek
Poslední vstup ve 22.30 hodin
Vstup zdarma
Není kapacitně limitováno

18.00–22.30 hodin | Návštěva studijní muzejní knihovny
Nahlédněte do zákoutí studijní knihovny Muzea Beskyd Frýdek-Místek a vytvořte si vlastní záložku

Změna programu vyhrazena.

Pozor! V případě prohlídek Zámeckého okruhu SE NEJEDNÁ o Večerní prohlídku zámku, tj. hrané podzimní prohlídky zámku! Ty se uskuteční až v pátek 16. října 2026.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Feri opět u soudu. V Teplicích podruhé řeší jeho žádost o propuštění z vězení

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)

Exposlanec Dominik Feri opět stanul před Okresním soudem v Teplicích. Zdejší soud už podruhé projednává jeho žádost o podmíněné propuštění na svobodu. První pokus letos v lednu nevyšel – teplický...

26. května 2026  8:52,  aktualizováno 

Opravy Benešovy třídy začnou do dvou let, Hradec dal peníze na projekt

Rekonstrukce hradecké Benešovy třídy

Královéhradečtí zastupitelé schválili na květnové schůzi 25 milionů korun na projektovou dokumentaci oprav chátrajícího železobetonového bulváru Benešovy třídy. V létě město projektanta vybere, do...

26. května 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

V jihlavské zoo se narodilo mládě alpaky, ožila i oblíbená Delta Paraná

Čerstvě narozené mládě alpaky v jihlavské zoologické zahradě (22. května 2026)

Jihlavská zoo slavila před pár dny narození mláděte alpaky. Nový přírůstek nyní tráví čas především v bezprostřední blízkosti své matky, ovšem postupně začíná objevovat také okolní prostředí. Život...

26. května 2026  8:52

Obchvat v Drahelčicích by měl stát do konce listopadu

26. května 2026  8:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Silnice mezi Čekyní a Penčicemi je uzavřena, řidiči musí po objízdných trasách

26. května 2026  8:40

HSF System patří mezi elitních TOP 10 dodavatelů staveb v Česku

26. května 2026  8:30

Vraclav plánuje demolici kina, chystá modernizaci kulturního domu

ilustrační snímek

Obec Vraclav na Orlickoústecku připravuje demolici bývalého kina, které vzniklo přestavbou stodoly a dnes je ve špatném technickém stavu. Na odstranění objektu...

26. května 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Společný, nebo oddělený účet? Partnerské finance mohou být tancem v minovém poli!

V partnerských vztazích bývají často společné finance pod drobnohledem. Určitě...

Přebírají děti finanční model svých rodičů, nebo hospodaří podle svých kamarádů? V Česku jede několik modelů. Jaký by nejlépe vyhovoval vám? Není snadné poradit. Určitě se ale vyplatí otevřenost v...

26. května 2026  8:01

Baterky s sebou! Muzeum Beskyd zve na Muzejní noc a netradiční prohlídky

Za dvacet let úplného zpřístupnění kunínského zámku navštívily památku...

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek v pátek v podvečer opět ožije! Zve na Muzejní noc 2026.

26. května 2026

Depeche Note – Symphonic Tribute rozezní pražské Kongresové centrum

26. května 2026

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Fond IFIS získal od policie souhlas s uvolněním 267 milionů korun

26. května 2026  7:50

„Kbelské peklo“ se blíží, vrcholí přípravy na největší dopravní omezení roku

Ilustrační snímek

Prahu i okolní obce čeká od začátku července výrazné dopravní omezení kvůli rozsáhlé rekonstrukci Kbelské ulice. Oprava jednoho z nejvytíženějších silničních tahů v Česku začne 2. července, potrvá v...

26. května 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.