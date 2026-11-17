Společně navštívíme Kalvárii v Hradci nad Moravicí, projedete se na kole do Krnova, zavítáte do galerie pod širým nebem ve Vraclávku, nahlédnete na zámek v Hošťálkovech i do zámku Linhartovy.
Čeká vás také poznávání Města Albrechtice, romantická jízda úzkorozchodnou železnicí do Osoblahy, návštěva zámku ve Slezských Rudolticích a mnoho dalších zajímavých míst.
Vlastivědná přednáška Jaromíra Poláška je na programu ve čtvrtek 19. listopadu 2026 v 16.30 hodin v přednáškovém sálu v Zeleném domě Muzea Beskyd na Zámecké ulici ve Frýdku-Místku. Vstupné činí 30 Kč.