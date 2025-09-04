Muzeum Kožane město představí reprezentativní část fotografií

Tento monumentální objekt, nesoucí ve své architektuře i paměti stopy několika dramatických období, se stal inspirací i autentickým dějištěm fotografického vyprávění.
Výsledkem jsou emocionálně silné a výtvarně promyšlené scénické fotografie, které pracují nejen s historickým kontextem, ale i s ironií, symbolikou a osobní výpovědí. V Metylovicích bude vystavena část projektu Dva roky příprav, 130 obrazů, jeden klášter.
Celý projekt vznikal více než dva roky a byl připravován na základě detailních scénářů, které autor koncipoval jako vizuální divadelní představení v obrazech. Každý z více než 130 fotografických scénických obrazů vznikl s důrazem na kompozici, světlo a práci s hercem nebo postavou v prostoru kláštera.
Loucký klášter se tak proměnil v kulisu, jeviště i postavu zároveň, a vdechl těmto obrazům jedinečnou atmosféru propojení historie, umění a hlubokého lidského prožitku.
V Metylovicích bude vystavena část projektu, která bude plně reprezentovat autorův umělecký záměr.
Martin Skřivánek – scénický fotograf
Martin Skřivánek je český fotograf, který se specializuje na scénickou, výtvarnou fotografii a fotografii uměleckého aktu. Ve své tvorbě propojuje vizuální umění s hlubokým příběhem, emocemi a často i historickým přesahem.
Jeho autorské projekty jsou charakteristické pečlivou výtvarnou stylizací, symbolikou a důrazem na světlo a prostor.
Martin Skřivánek je také iniciátorem kulturních a vzdělávacích projektů v oblasti výtvarné fotografie, kurátorem výstav a zakladatelem platformy Czech Art Photo, která propojuje českou fotografickou scénu a podporuje autorskou tvorbu.
Jeho fotografie byly vystavovány v Česku i zahraničí a často jsou součástí výstavních kolekcí s humanistickým nebo historickým přesahem.
Martin Skřivánek se za více než 30 let aktivní fotografické tvorby stal respektovaným autorem na mezinárodní scéně. Účastnil se přibližně 200 samostatných a skupinových výstav a salonů v Česku i ve více než 30 dalších zemích (USA, Indie, Thajsko, Kanada, Čína, Argentina, Spojené království a další).
Mezi roky 1990–2021 získal celkem bezmála 35 ocenění a čestných uznání na prestižních světových fotografických salonech, včetně významných mezinárodních organizací nebo národních fotoklubů.
Z materiálů autora výstavy zpracovala Renata Spustová