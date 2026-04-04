Vandalské suvenýry? V muzeu našli artefakty z cest kloboučnického továrníka

„Na přelomu 19. a 20. století podnikl řadu cest, které jej zavedly například do Řecka, Turecka, Egypta či do Spojených států. Přivážel z nich sbírkové předměty, kdy jejich část později věnoval Městskému muzeu v Novém Jičíně,“ přiblížil Lukáš Maceček z Muzea Novojičínska.
Část z nich je dnes k vidění v expozici muzea, některé však zůstaly skryty v depozitářích, kde byla loni nalezena zapomenutá krabice se vzorky hornin, které si Hückel přivážel ze svých cest. „K několika již evidovaným vzorkům tak přibyly desítky nových exemplářů, které budou postupně zařazeny do sbírek muzea,“ řekl Maceček.
Část unikátní gotické památky ležela v suti, další díl okna přinesl občan Fulneku
Artefakty, které August Hückel přivezl ze svých cest a věnoval městu, patří dodnes k nejcennějším exponátům novojičínského muzea. „Připomínají jeho podnikatelský úspěch i vášeň pro poznávání světa. Díky nim zůstává jeho odkaz v Novém Jičíně stále živý,“ podotkl Maceček.
August Hückel, který žil v letech 1838 až 1917, byl podnikatelem, sběratelem a významným podporovatelem kultury. Díky úspěchu rodinné firmy Johann Hückel’s Söhne (dnešní Tonak) patřil k nejvlivnějším osobnostem regionu a velkou část svého života věnoval nejen podnikání, ale také veřejnému a kulturnímu dění.
Po učňovských cestách po Evropě se stal společníkem rodinného podniku a zároveň se aktivně zapojil do komunální politiky. Jako člen obecního zastupitelstva podporoval modernizaci města, mimo jiné i výstavbu železniční dráhy. Byl velkým mecenášem umění, sběratelem a ornitologem.