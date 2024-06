Původní tatrovácké muzeum čeká velká rekonstrukce. Postará se o ni kraj

Muzeum osobních automobilů Tatra, donedávna oficiálně nazývané jako Technické muzeum Tatra, sídlí v téměř třicet let staré přístavbě kopřivnického kulturního domu, která je dnes už v nevyhovujícím stavu. Ani samotná expozice už neodpovídá dnešním požadavkům na to, jak mají moderní muzea vypadat. A vzhledem k tomu, že rekonstrukce by byla nad finanční možnosti kopřivnické radnice, dohodlo se město s krajem, že muzeum i jeho obnovu vezme pod svá křídla on.

Prvním krokem byl letos převod Technického muzea Tatra pod křídla Muzea Novojičínska, jehož zřizovatel je právě kraj. Právě pod něj patří také v roce 2021 otevřené Muzeum nákladních automobilů Tatra, od začátku letošního dubna tak fungují obě expozice, vzdálené od sebe zhruba deset minut chůze, společně.

Takto by mělo po přestavbě vypadat muzeum osobních automobilů Tatra v Kopřivnici.

Ve čtvrtek pak schválili krajští zastupitelé převzetí muzea a bezúplatný převod objektu, v němž sídlí. „Budova muzea už je ve skutečně nevyhovujícím stavu. Od loňska má sice opravenou střechu, ale zjistilo se, že jsou nevyhnutelné další velké investice. Je třeba vyměnit okna, snížit energetickou náročnost budovy, vyměnit veškeré rozvody a také modernizovat expozici,“ shrnul náměstek hejtmana Jaroslav Kania. „Město Kopřivnice by nemělo šanci tak vysoké náklady pokrýt, a tak vznikla myšlenka, že majetek přejde pod kraj, který prostředky zajistí nejen ze svého rozpočtu, ale také z externích zdrojů,“ dodal.

Přestavba musí být hotová do roku 2035

Podle dřívější dohody přitom mělo město rekonstruovat své muzeum samo s dotační pomocí kraje. „Projekt se ale postupně rozrůstal a začal přesahovat naše možnosti. Budovu muzea kraji převádíme bezúplatně pod podmínkou, že rekonstrukce začne nejpozději do pěti let od data převodu, hotová musí být nejpozději v roce 2035,“ uvedl kopřivnický místostarosta David Monsport.

Spolu s krajem a městem podepsaly Smlouvu o spolupráci při transformaci muzejnictví v Kopřivnici také společnost Tatra Trucks, Muzeum Novojičínska a Regionální muzeum v Kopřivnici.

„Kraj tak má nyní ve správě obě tatrovácká muzea, což nám umožní návštěvníkům nabízet komplexní prohlídku obou muzeí včetně Slovenské strely, která pod správu kraje přešla včetně jejího krytého stání. Zvýhodněné vstupné lidé určitě ocení,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Odlišná situace je s exponáty, z nichž část patří společnosti Tatra Trucks, část zanikajícímu Regionálnímu muzeu v Kopřivnici a část soukromým vlastníkům. Všechny zůstávají původním majitelům.

Muzeum bude mít i vlastní kinosál

Kraj již zadal zpracování dokumentace proměny expozice Technického muzea. „Expozice potřebuje velké změny, jedinečná historická sbírka si zaslouží mnohem kvalitnější a modernější prezentaci. Proto je úkolem projektantů sjednotit konstrukční prvky v prostorech muzea a navrhnout důstojné kulisy, které podtrhnou výjimečnost každého exponátu a pomohou oslovit větší okruh návštěvníků. Naším cílem je muzeum přetvořit na moderní a atraktivní instituci, která opět bude jedním z největších turistických lákadel v regionu,“ řekl Curylo.

Doplnil, že nově nebudou chybět ani interaktivní a technologické prvky, jako jsou muzejní aplikace, dotykové a LED panely, hlasový průvodce nebo třeba rozšířená realita. Muzeum by po rekonstrukci mělo mít také nový kinosál a edukační zónu.

Kraj zadá i zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci jeho budovy. „Zatím tedy nejsou vyčísleny ani odhadovány náklady na tuto plánovanou investici, dá se ale předpokládat, že přesáhnou minimálně 100 milionů korun. Realizace projektu musí začít nejpozději v roce 2029,“ informovala mluvčí kraje Nikola Birklenová.