Ze dvou tatrováckých muzeí je nyní jen jedno, to starší čeká na obnovu

Vše odstartovalo před dvěma a půl lety, kdy se pod hlavičkou Muzea Novojičínska otevřelo nové Muzeum nákladních automobilů Tatra. Návštěvníky kromě unikátní sbírky vozů láká i na architektonicky zdařilou přestavbu bývalé slévárny a na využití rozšířené reality.

Zároveň s ním však ve městě fungovalo i původní Technické muzeum Tatra Kopřivnice, které se nachází v přístavbě kulturního domu. Rozdíl mezi nově otevřeným muzeem a desítky let starou expozicí zaměřenou na osobní vozy byl očividný.

Moravskoslezský kraj jako zřizovatel Muzea Novojičínska, společnost Tatra Trucks coby majitel velké části exponátů a město Kopřivnice – jak zřizovatel původního muzea a zároveň i vlastník prostor, v němž sídlí – se proto spolu domluvily na jeho rekonstrukci.

Prvním viditelným krokem je převod Technického muzea Tatra pod křídla Muzea Novojičínska. Od začátku letošního dubna tak fungují obě expozice společně.

„Kromě Technického muzea Tatra k nám navíc nově patří i depozitář Slovenské strely. Pro návštěvníky se tak zjednoduší například nákup vstupenek. Kromě společné pro všechny tři expozice máme například v původním muzeu i rodinnou, která tam dříve nešla koupit. Všechno se tak sjednotilo,“ uvedl vedoucí Muzea nákladních automobilů Tatra Lukáš Filip, pod nějž nyní patří všechny tři zmíněné subjekty.

Do depozitáře Slovenské strely, který donedávna spadal pod společnost Tatra Trucks, se tak nyní mohou podívat i lidé s platnou vstupenkou do Muzea nákladních automobilů Tatra. „Chystáme do budoucna například i komentované prohlídky samotné Slovenské strely,“ nastínil Filip.

S přesunem muzea osobních automobilů pod hlavičku Muzea Novojičínska zároveň zanikla i jeho původní zřizovatelská organizace Regionální muzeum Kopřivnice, pod nějž patřily i Muzeum Fojtství a Lašské muzeum, které nově fungují pod kopřivnickým kulturním domem. Právě jeho budovy se týkají nadcházející změny. Část, v níž sídlí muzeum, má město převést do majetku kraje, aby ten mohl financovat jeho rekonstrukci.

Převod kulturního domu bude složitý

„Zatím řešíme detaily smlouvy, protože je to velmi složitá záležitost. Budou se v ní muset například vyřešit i nájemní vztahy. V současné době pronajímá prostory kulturní dům muzeu, po změně majitele bude naopak muzeum pronajímat prostory kulturnímu domu. Protože v části objektu, které se převod týká, se nachází také kino, akademická posluchárna, kanceláře či zkušebny místních kapel,“ přiblížil kopřivnický místostarosta David Monsport. O převodu by měly městské i krajské zastupitelstvo rozhodnout v červnu.

„My zatím chystáme novou podobu předprostoru muzea, kde donedávna stávala Slovenská strela, aby dostal reprezentativnější podobu,“ doplnil Monsport.

Rekonstrukce původního muzea by pak mohla začít v příštím roce. „Počítáme, že expozice dostane podobnou podobu, jakou má naše muzeum, chceme v ní taktéž využít rozšířenou realitu,“ sdělil Filip.

„Společnost Tatra Trucks bude nadále poskytovat pro Muzeum osobních automobilů Tatra exponáty a také se podílet na podobě a výstavbě nově chystané expozice. Není vyloučeno, že nějaké nové exponáty přibudou, to je závislé na restaurátorských pracích na exponátech v depozitářích,“ doplnil mluvčí Tatra Trucks Andrej Čírtek.

13. října 2021