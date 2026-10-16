Muzeum v Opavě představí přes 200 medailí a plaket z let 1945 až 2025

Více než 200 medailí, plaket a žetonů, které vznikly na Opavsku od konce druhé světové války, představí nová výstava ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Expozice s názvem Medaile, plakety a žetony Opavska v letech 1945 - 2025 bude v Historické výstavní budově přístupná od 22. října do 9. května příštího roku. ČTK to dnes řekla mluvčí muzea Jana Polášková. Muzeum při této příležitosti představí také stejnojmennou knihu mapující téměř 400 medailérských děl z regionu.
"K vidění budou naprosté unikáty, jako je stříbrná medaile Šachového memoriálu Bohumila Sobotíka z roku 1967, medaile Memoriálu Jindry Maříka ve vodním pólu z roku 1948 nebo například Medaile statutárního města Opavy, kterou v roce 2004 navrhl mistr medailérské tvorby Zdeněk Kolářský. Tuto medaili uděluje město Opava jako své druhé nejvyšší ocenění a dosud ji obdrželo pouhých 17 laureátů," uvedl Viktor Wolf z České numismatické společnosti a zároveň autor knihy.
Výstava nabídne také známější předměty, například opavskou medaili k narození dítěte, jejíž autorkou je sochařka Marie Uchytilová, nebo pamětní medaile a plakety, které nechaly vytvořit opavské podniky.
Impulzem k uspořádání výstavy bylo právě vydání knihy stejného názvu, která mapuje téměř čtyři stovky medailí z Opavska. Vernisáž spojená se křtem publikace se uskuteční ve čtvrtek 22. října od 17:00 v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě v Komenského ulici.