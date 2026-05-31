Všichni v jednom pokoji. Jak se kdysi žilo, ukazuje venkovské muzeum na Novojičínsku

Autor: jen
  17:12aktualizováno  17:12
Zapomeňte na pohodlný gauč nebo vlastní pokoj pro každého člena rodiny. Ještě před sto lety vypadalo běžné bydlení většiny lidí úplně jinak. Mnohočlenná rodina se tísnila v jedné místnosti, jediným nábytkem bývaly kromě stolů a lavic pouze police či truhla.
Část Muzea vystěhovalectví v Lichnově přibližuje i někdejší běžný vesnický život. Na snímku Alena Dobečková, která muzeem provází. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Do dob, kdy na venkově žily téměř tři čtvrtiny obyvatel českých zemí, lze nahlédnout v Muzeu vystěhovalectví v Lichnově na Novojičínsku. Jedna jeho část se věnuje fenoménu hromadného vystěhovalectví do Ameriky v druhé polovině 19. století a druhá přibližuje někdejší běžný život místních obyvatel.

Vrátit se do minulosti se lze nejen díky autentickým artefaktům sesbíraným během let ze zdejších domácností, ale především díky vyprávění Aleny Dobečkové, která se o muzeum stará.

„Většina zdejších chalup kdysi vypadala podobně. Vcházelo se do prostorné chodby a z ní pak do kuchyně, v níž společně žila celá domácnost. Často to bylo i deset či více lidí,“ popisuje Dobečková.

Základem takové místnosti byla kachlová pec, na níž se vařilo a v zimě spalo. „Byl tam také kout se stolem a lavicemi, na kterých se nejen sedělo, ale taky spalo. Skříně jste tam nenašli, pouze na stěnách byly police, na které se všechno odkládalo a taky věšelo,“ líčí Dobečková.

Do jizby se chodilo výjimečně

U pece pod stropem viselo dlouhé dřevěné bidlo, přes které se daly přehodit oděvy. „Podlahy byly většinou z udusané hlíny, na zem se běžně plivalo nebo třeba odklepával popel z dýmky, která se kouřila, i když uvnitř byly děti,“ přiblížila vedoucí muzea.

V nejzazším konci místnosti bývala postel. „Když se narodilo dítě, žena tam trávila šestinedělí, aby byla aspoň trochu oddělena od všeho ruchu. “

V chalupách se dala najít i sváteční místnost zvaná jizba, v ní bývalo často nejdražší vybavení domácnosti – truhla. „Do jizby mohli chodit členové domácnosti jen výjimečně, většinou v neděli po kostele, kdy se tam sešla celá rodina,“ vysvětluje Dobečková.

Životní styl se velmi lišil od dnešního, základem byla péče o hospodářství a o zvířata. „Byla velmi důležitá, představovala základ živobytí,“ dodala průvodkyně lichnovským muzeem.

Muzeum vystěhovalectví stojí v obci Lichnov nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm na Novojičínsku.

Výstava Legendy na pražském Výstavišti.

Požár na Šumavě zničil obytný srub, škoda přesahuje 2,5 milionu korun

Rozsáhlý požár zničil dnes odpoledne na Šumavě obytný dřevěný srub se stodolou na samotě západně od vodní nádrže Nýrsko na Klatovsku. Hasiči předběžně odhadli...

