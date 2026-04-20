Muzikálový soubor NDM povede Svobodová, Petráková míří do Plzně

Novou šéfkou muzikálového souboru Národního divadla moravskoslezského (NDM) se stane současná šéfka mimořádných projektů NDM Kateřina Svobodová. Ve funkci vystřídá Gabrielu Petrákovou, která po 16 letech ostravské divadlo opouští a stává se kmenovou režisérkou a dramaturgyní muzikálového souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni. ČTK to řekla mluvčí divadla Šárka Swiderová.
Dosavadní šéfka předává muzikálový soubor Svobodové průběžně, ta ho naplno povede od nové sezony. "Převzít tak silný soubor je čest i závazek. Přeji si, aby náš muzikál zůstal místem, kam si diváci chodí pro radost, energii a příběhy, které v publiku dlouze doznívají," uvedla Svobodová.
Dramaturgie souboru je s ohledem na dlouhá licenční řízení daná až do roku 2027. V příští sezoně uvede NDM v premiéře muzikály Jekyll a Hyde a komorní Celkem všední dny (Ordinary Days), v sezoně následující je pak v plánu Billy Elliot s hudbou Eltona Johna.
Muzikálový soubor NDM se pod vedením Petrákové stal fenoménem, za kterým se sjíždějí diváci z celé republiky, a fanouškovská základna vyprodává všechna představení. "Miluji hudební divadlo jako takové, tu dokonalou syntézu slova, pohybu a hudby. Když se tyto složky dobře pospojují a hudba dodá situaci emocionální podtext, dává mi to jako muzikálnímu člověku obrovský smysl," řekla Petráková.
Spolupracovník souboru, překladatel, textař a dramaturg Michael Prostějovský uvedl, že zásluhou Petrákové se podařilo v Ostravě vytvořit skutečně špičkový muzikálový soubor. "Dala šanci nejen stávajícím členům souboru, ale posílila jej o skvělé herce nejmladší generace. A také kolem sebe soustředila špičkové režiséry, choreografy, dirigenty, scénografy a další důležité členy realizačního týmu," uvedl.
Petráková vystudovala zpěv na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Hostovala v NDM a působila i v souboru Slezského divadla Opava. Poté vystudovala operní režii na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU). Od roku 2010 působí v NDM, kde uvedla muzikály Marguerite, Noc na Karlštejně, Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, Kočky, Sunset Boulevard, Rebecca, Květiny pro paní Harrisovou či muzikálovou moderní klasiku v podobě Producentů nebo Chicaga.
Svobodová vede v NDM od roku 2022 úsek mimořádných projektů. Má na starost také mecenášský klub divadla a je projektovou manažerkou při žádostech o dotace. Má za sebou dlouholeté působení v pozici hlavní produkční operních inscenací uváděných na Hudebním festivalu Znojmo. V NDM byla hlavní produkční opery Georga Friedricha Händela Julius Caesar v Egyptě.