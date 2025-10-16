Na posledních farmářských trzích vystavil mykolog i houbařskou žeň

Kopřivnický mykolog Jaromír Durček vystavil na posledním farmářském trhu v Kopřivnici osmdesát druhů hub, které nasbíral předešlý den. Zájemcům tam nabízel také mykologickou poradnu. Kromě ní návštěvníci mohli využít služeb stanu zdraví s ukázkami první pomoci a měřením různých zdravotních ukazatelů.
Na farmářských trzích v Kopřivnici se tradičně objevuje široký sortiment zboží od regionálních výrobců a prodejců. Lidé si tam mohou kupovat chléb, koláče a další druhy pečiva, uzeniny, sýrové speciality, bylinky, koření či květiny.

Kopřivnická radnice pořádá farmářské trhy již patnáctým rokem, přičemž do sadu E. Beneše se z centra města přesunuly v roce 2020.

Na ten poslední 15. října vyrazil se svým úlovkem hub i Jaromír Durček. „Září a říjen jsou považované za houbařský ráj,“ poznamenal Durček.

Mykolog se kromě sbírání hub věnuje i jejich mapování. Za kuriozitu považuje například nalezení hřibu nachového ze skupiny satanů, který sice není chráněný, ale je dost vzácný. Ve svém katalogu už dokázal zmapovat přes pět set druhů hub.

Za houbami vyráží každou volnou chvilku, sbírat houby na sušení ovšem vyráží málokdy. „Mám svá osvědčené místo,“ přiznal mykolog.

Své úlovky vystavuje na zahrádkářské výstavě v Lubině, místní části Kopřivnice. Před ní si vždy bere týden dovolenou, chodí po lesích, mapuje a zapisuje si místa, kde houby rostou, potom je sbírá a uchovává v ledničce, aby je mohl vystavit.

