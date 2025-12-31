Mzdy budou často vyšší, firmy na severu Moravy jsou však opatrné

Darek Štalmach
  7:02aktualizováno  7:02
Až okolo šedesáti tisíc korun měsíčně by se letos mohly pohybovat průměrné výplaty v OKD. Jak tomu bude příští rok, je však zatím otázkou. Těžební firmu totiž čeká poslední měsíc dobývání uhlí. Od února 2026 už budou zaměstnanci placeni výhradně za útlumové práce související s ukončením provozu dolů.


Reportáž z končící těžby černého uhlí v dole ČSM patřící OKD ve Stonavě na Karvinsku (9. prosince 2025)





„Letošní čísla zatím nemáme. Loňský průměrný měsíční výdělek činil 56 985 korun, letos tarify na základě kolektivní smlouvy vzrostly o tři procenta a variabilní složky o další dvě,“ uvedla mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

Rok 2026 ovšem přinese těžební firmě významnou změnu, na konci ledna definitivně skončí s těžbou.

„U zaměstnanců, kteří budou dělat útlumové práce, by podle dohody nemělo dojít k poklesu výdělku,“ uvedla mluvčí.





Zároveň však připustila, že průměrná mzda v podniku klesne. „Obecně lze říct, že průměrný měsíční výdělek, a to zejména u důlních zaměstnanců, půjde částečně dolů. Důvodem je, že ty nejlépe placené profese v přípravách a rubání už nebudou,“ dodala.

S ukončením těžby je navíc spojený také masivní úbytek pracovních míst. „K 31. lednu 2026 odejde sedm set padesát zaměstnanců, po ukončení provozu úpravny uhlí k 28. únoru dalších sto padesát,“ vysvětlila Barbora Černá Dvořáková s tím, že celková výše odstupného by měla přesáhnout půl miliardy korun.

Hutníci řeší energie a emise

Nejistota kolem mezd není v Moravskoslezském kraji spojená jen s útlumem těžby. Složitou situaci řeší také hutní průmysl, který se už několik let potýká s vysokými náklady na energie a emisní povolenky, oslabenou poptávkou i rostoucími dovozy oceli ze třetích zemí.

V Třineckých železárnách i tak v příštím roce překročí mzdy 45 tisíc korun.

Levnější elektřinu firmy v kraji vítají, nabádají však k dalším opatřením

„Dohoda z počátku letošního roku, že průměrná mzda v huti za rok 2025 základním růstem dosáhne výše 43 990 korun, bude splněna. Pro rok 2026 se základním růstem průměrný výdělek dle dohody vyšplhá na 45 074 korun,“ upřesnil předvánoční dohodu s odbory ředitel pro personalistiku Třineckých železáren Robert Zvoníček.

Dodal, že se zvýší hlavně výše příplatků za směnnost.

Kolektivní smlouvy

Odlišná situace je u firem, které mají uzavřené dlouhodobé kolektivní smlouvy. Například Severomoravské vodovody a kanalizace mají kolektivní smlouvu uzavřenou až do roku 2027.

„Kolik peněz půjde v příštím roce celkově na mzdy, budeme vědět až v březnu, kdy Český statistický úřad oznámí výši inflace. Nárůst mezd pro rok 2026 pak bude minimálně na její úrovni,“ vysvětlil mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Síbrt dohodnutý způsob navyšování mezd ve firmě s téměř 920 zaměstnanci.

Stoupnou hlavně ceny vody a tepla, služby zajišťované městy spíše nezdraží

Růst mezd o 7,8 procenta letos zaznamenala potravinářská společnost Semix Pluso z Opavska.

„V roce 2026 plánujeme jak další nárůst mezd, tak navýšení počtu zaměstnanců v souvislosti s dokončením nové výrobní linky na fermentované produkty a expanzí na zahraniční trhy,“ uvedl ředitel a jednatel firmy Michal Čižmár.

Mzdy nad rámec inflace slibuje také nová kolektivní smlouva ve společnosti Model Obaly.

„Naše mzdy rostou nad rámec inflace,“ řekl provozní ředitel firmy Josef Chalupný. Kolektivní smlouva platná od ledna 2026 počítá mimo jiné s plošným zvýšením základní mzdy o tisíc korun, vyšším počtem dnů dovolené i ročním bonusem.

