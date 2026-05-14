Na beskydské Lysé hoře je sucho, vodohospodáři tam vozí pitnou vodu v cisterně

Přestože se v následujících dnech očekává déšť, společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) vozí v cisterně pitnou vodu na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu. Místní zdroje totiž kvůli suchému jaru nestačí pro zásobování tamních horských chat. ČTK to dnes sdělil mluvčí SmVaK Marek Síbrt.
"Aby vyřešili problém s nedostatkem pitné vody pro zákazníky Bezručovy chaty a Chaty Emil Zátopek, zaměstnanci SmVaK Ostrava ze střediska vodovodních sítí ve Frýdku-Místku ve středu na vrchol vyjeli s kvalitní pitnou vodou z Krásné hned třikrát," uvedl Síbrt.
Letošní jaro je podle něj nejen v Moravskoslezském kraji velmi suché. "Místní zdroje vody pro oba provozy na Lysé hoře tak nedokáží plnit svůj úkol a jsou výrazně deficitní," uvedl mluvčí.
V pátek budou vodohospodáři pitnou vodu pro návštěvníky Lysé hory navážet znovu. "Lokální zdroje či vrty by dostatek vody pro víkendové návštěvníky zajistit nedokázaly," uvedl Síbrt.