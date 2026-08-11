Na Černé louce v Ostravě začíná setkání mladých katolíků z celé republiky

Výstaviště Černá louka v centru Ostravy bude ode dneška hlavním dějištěm Celostátního setkání mládeže. Na akci, kterou římskokatolická církev pořádá pro mladé katolíky, dorazí 3000 lidí z celé republiky. Mladí věřící se ale budou pohybovat po celém městě, chystají se bohoslužby, koncerty či přednášky. Akce potrvá do 16. srpna. ČTK to řekl mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbel. Na přípravě setkání se podílelo zhruba 500 dobrovolníků.
Na Černé louce je pro účastníky připraveno nejen pódium, ale i velkokapacitní jídelna nebo odpočinkové zóny. Ubytování organizátoři zajistili na vysokoškolských kolejích, ve školách nebo sportovních halách.
"Ostrava je v létě městem festivalů a já jsem rád, že se mezi ně letos zařadí také Celostátní setkání mládeže. Věřím, že si odvezou zkušenost živé a radostné víry v Boha uprostřed svých vrstevníků v kulisách města, které možná dosud neměli možnost navštívit," uvedl ostravsko-opavský biskup Martin David. Moravskoslezská metropole je dosud největším pořadatelským městem akce. Předchozí se uskutečnily v Hradci Králové, Olomouci nebo Žďáru nad Sázavou.
Mottem letošního setkání je "Odvahu! Já jsem přemohl svět" a mladé má povzbudit k důvěře, naději a odvaze žít ve víře i uprostřed současných výzev. "Mezi tématy ve workshopech se tak objeví třeba dopaminová smyčka, stres, hledání identity nebo chudoba ve světě. Velký důraz organizátoři v programu kladou na hledání osobního vztahu s Bohem," uvedl Elbel.
Program setkání je určen převážně pro přihlášené, bohoslužby na Černé louce ale budou přístupné i veřejnosti. Vrcholem programu bude sobotní Den pro rodiny, kdy se program rozšíří z Černé louky na nedaleké Masarykovo náměstí. Chybět nebude rodinná zóna s hrami, hlavolamy a dalšími atrakcemi. Podrobnosti k akci je možné najít na webu Celostátního setkání mládeže.