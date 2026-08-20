Na Čerťáku u Nového Jičína jsou sinice, voda je ale stále ke koupání vhodná

Voda na většině sledovaných přírodních koupališť v Moravskoslezském kraji je nadále vhodná ke koupání. Hygienici v tomto týdnu odebrali vzorky na 11 vodních plochách v okresech Bruntál, Opava a Nový Jičín. Mírně zhoršenou kvalitu vody zaznamenali na Čerťáku na Novojičínsu, kde se zvýšil výskyt sinic, a na koupacím místě Nová Pláň na Slezské Hartě, kde se rozmnožily řasy. ČTK o tom dnes informoval mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
"Na Čerťáku byl zaznamenán zvýšený výskyt sinic, jejich množství ale nepřekročilo první stupeň hodnocení. Voda je tak podle hygieniků stále vhodná ke koupání, má však mírně zhoršené vlastnosti," uvedl.
Na Nové Pláni ve vodní nádrži Slezská Harta se zhoršily smyslově postižitelné vlastnosti vody kvůli hojnému výskytu viditelných zelených shluků na hladině a snížené průhlednosti. Nižší průhlednost hygienici zaznamenali také v rybnících Tvrdkov, Edrovice a Pod hradem v Bohušově a ve vodních nádržích Budišov nad Budišovkou, Kacabaja v Hodslavicích a Údolí mladých v Bílovci.
Voda na ostatních sledovaných místech je podle hygieniků vhodná ke koupání. Hygienici v průběhu koupací sezony kontrolují také provozovaná koupaliště. Při dosavadních kontrolách podle nich nebyly zjištěny závažnější nedostatky a provoz zařízení byl z hlediska dodržování stanovených hygienických podmínek vyhovující.
Aktuální informace o kvalitě vody v přírodě jsou k dispozici na webových stránkách www.khsova.cz. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.