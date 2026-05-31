Na českém šampionátu ve skládání puzzle na čas zápolilo v Ostravě okolo 330 lidí

Autor: ČTK
  15:02aktualizováno  16:20
| foto: ČTK

Složit postupně dvě puzzle z 500 a 1000 dílků trvalo nejlepšímu čtyřčlennému týmu na českém šampionátu v Ostravě hodinu a necelé čtyři minuty. Na mistrovství se o víkendu utkalo okolo 330 účastníků i v soutěžích jednotlivců a dvojic. Soutěžící přijeli z celého Česka i ze Slovenska, Polska, Rakouska či Belgie a byla mezi nimi i současná mistryně světa ve speed puzzlingu čili skládání puzzle na čas, Polka Weronika Huptasová, která dnes s Annou Kazanovou vyhrála soutěž dvojic.

Pořadatelka Klára Kardašová řekla ČTK, že závodníci až při startu zjistí, jaký motiv budou skládat. "Vytáhnou je z pytlíku a poprvé vlastně vidí, co skládají. Takže proběhly nějaké bouřlivé emoce, nějaké zvuky, trochu výkřiky," popsala zahájení soutěže týmů Kardašová.

Motivem puzzle s 1000 dílky byla kreslená Kouzelná chaloupka, u pětistovky Rudé moře. "V kvalifikaci jsme dvojice taky trochu potrápili, měly motiv Himálajská harmonie, to byl mix hodně barevný, byla tam spousta zvířat, hodně motivů srsti. V druhé kvalifikaci měli Francouzské tržiště, tam zase bylo spousta zeleniny, spousta květin, prostě oba plné různých motivů a barev," řekla pořadatelka.

Janě a Jakubovi Ondrouškovým z vítězného týmu Cvak, cvak! se oba dnešní motivy líbily.

"Mám ráda puzzle, které mají velké plochy, málo detailů, obrázků, a ideálně fotky nějakých krajin, což vlastně splňovalo všechno," řekla Ondroušková, která vyhrála hlavní cenu na prvním mistrovství světa v roce 2019 a také dnes zvítězila i v soutěži jednotlivců.

Její manžel má radši věci, které je schopný na začátku kompletně roztřídit. "Pak se třeba můžu mořit sice s více dílky, ale jasně danými, do které oblasti patří. To je pro mě rozhodně lepší, než když dostanu naopak něco, kde jsou objekty tvořené z pěti dílků a je jich tam 100," řekl.

Ondrouškovy z Brna v týmu doplňují Jana Kubíčková z Hradce Králové a Kateřina Klinková z Prahy, s nimiž se seznámili na soutěžích v zahraničí. Na rychlost skládají puzzle i doma.

"Když člověk trénuje puzzle, tak je to to samé, jak když se trénuje fotbal nebo cokoliv jiného," míní Ondroušek. "Většinou skládáme vestoje, jsme předklonění, takže když je třeba někdo po nějakém sestřihu, tak to je úplně jiné, než když má dlouhé vlasy jenom v culíku. Opravdu musíme mít nachystané všechno," doplnila jej manželka.

Konkurence podle ní v posledních letech vzrostla. "Víme, kdo je lepší třídič, kdo lépe skládá větší plochy, kdo lépe skládá obrázky. My jsme se hodně dobře znali, hodně dobře připravili a myslím, že to dneska přineslo výsledek," řekla Ondroušková.

Kardašová puzzle ráda skládala odmala, ale netušila, že v tom lze soutěžit. "Pak jsem se jednou podívala na živý přenos z mistrovství ve Španělsku a uchvátilo mě to. Takže rok nato už jsem tam byla jako účastník," řekla.

Atmosféra ji pohltila a i od lidí z okolí slýchala, že by si to rádi zkusili. Navrhla svému dnes už manželovi, aby uspořádali mistrovství v Česku. "Můj přesvědčovací argument byl, že to stejně někdo udělá, ale když to udělá, tak to udělá v Praze, a že nemusí být taky pořád všechno v Praze, takže to uděláme v Ostravě. Tehdy se dostavěl City Campus a věděla jsem, že ty prostory jsou pro to úplně jako dělané. Takže jsme naštěstí byli první," popsala.

Letos se konal druhý ročník. "Vůbec mi nedošlo, že když to budeme pořádat, budeme vybírat motivy a rozhodně nemůžeme soutěžit. Takže my si zase jezdíme zasoutěžit do okolních zemí," uzavřela pořadatelka.

