Na Colours of Ostrava vystoupí Pokáč i divadlo Losers Cirque Company

Festival Colours of Ostrava letos uvede několik divadelních představení. Návštěvníci se mohou těšit na Národní sbírku zlozvyků v podání Losers Cirque Company, poctu Zuzaně Navarové v inscenaci A pak usnu a vstanu nebo na fotbalovou energii v podání domácího Divadla Petra Bezruče s hrou Baníček, ale, ale, ale. ČTK to dnes řekl mluvčí přehlídky Ondřej Bambas. Pořadatelé dnes zveřejnili i další jména českých interpretů. Vystoupí například šansoniérka Rozálie, Pokáč nebo raper Paulie Garand.
Divadelní program festivalu nabídne přehlídku současného humoru, autorského divadla, podcastových projektů i experimentálních formátů. Na programu jsou stand-up večery, satirické pořady, improvizace nebo jedinečná divadelní díla s přesahem k hudbě. "Národní sbírka zlozvyků Kateřiny Šedé byla zpracována jedním z nejhranějších tuzemských autorů Tomášem Dianiškou s novocirkusovým souborem Losers Cirque Company a činoherci," řekl programový ředitel festivalu Filip Košťálek.
Divadlo Husa na provázku si podle něj v představení Držím ti miesto vzala na paškál slovenská i česká klišé. Domácí Divadlo Petra Bezruče představí nedotknutelné téma fotbalového fanouškovství v inscenaci Baníček, ale, ale, ale. "Posledním představením letošního programu bude divadelní pocta legendě české hudby Zuzaně Navarové, kterou na jeviště přeneslo Klicperovo divadlo spolu s Ivou Marešovou, kapelou Razam nebo hradeckou filharmonií. A pak usnu a vstanu je úžasným propojením divadla, hudby a hradecké legendy, která na Colours nesmí chybět," řekl.
Letošní ročník festivalu přinese také úplně novou scénu Steel Stage. Ta bude vynikat nejen unikátním prostorem pro vystupující, ale také speciální otevřenou zónou Steel Town. Ta bude charakteristická výrazným industriálním designem. Artefakty, skulptury, mobiliář a samotné dekorace barů zde budou vytvořeny z oceli. Zóna navazuje na industriální charakter festivalového areálu, v jehož blízkosti se ocel stále vyrábí. Domácí scénu budou na scéně reprezentovat populární hudebníci Rozálie, Paulie Garand se Štěpánem Urbanem nebo Pokáč.
Festival se uskuteční v unikátním industriálním areálu Dolní oblast Vítkovice v době od 15. do 18. července. Hudební program nabídne desítky koncertů a na několika scénách. Pořadatelé už dříve oznámili vystoupení britské skupiny Skunk Anansie, norské zpěvačky Aurora s Tomem Rowlandsem. Rodačka z amerického New Orleans Big Freedialová s místním sborem Ostrava zazpívá gospel. V červenci se představí také LP, Twenty One Pilots, Moby, Teddy Swims nebo Lorde.