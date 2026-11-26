Několik dopravních nehod poblíž obce Vojkovice na Frýdecko-Místecku odpoledne na desítky minut uzavřelo provoz na dálnici D48 ve směru na Frýdek-Místek. Zdravotníci ošetřili několik zraněných, kteří by ale podle předběžných informací neměli být ve vážném stavu. ČTK to řekla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
"První nehoda se stala okolo 15:30, kdy osobní vozidlo po smyku narazilo do svodidel," řekla Štětínská. Po zhruba 45 minutách se srazila dvě osobní vozidla a za deset minut se stala další nehoda dvou osobních automobilů. "Policisté se budou zabývat okolnostmi všech dopravních nehod," uvedla mluvčí. Dopravu na dálnici se okolo 18:00 podařilo obnovit.
Štětínská doplnila, že v celém Moravskoslezském kraji sněží. Policie zatím ale nezaznamenala výrazný růst počtu dopravních nehod. "Všechny nehody se obešly bez závažnějších zranění. Lze předpokládat, že u některých nehod mohl být příčinou sníh na vozovce, případně náledí. Silnice v kraji jsou sjízdné s opatrností," řekla mluvčí. Dodala, že policisté jsou ve spojení se silničáři a situaci monitorují.