Několik dopravních nehod poblíž obce Vojkovice na Frýdecko-Místecku odpoledne na desítky minut uzavřelo provoz na dálnici D48 ve směru na Frýdek-Místek. Zdravotníci ošetřili několik zraněných, kteří by ale podle předběžných informací neměli být ve vážném stavu. ČTK to řekla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
"První nehoda se stala okolo 15:30, kdy osobní vozidlo po smyku narazilo do svodidel," řekla Štětínská. Po zhruba 45 minutách se srazila dvě osobní vozidla a za deset minut se stala další nehoda dvou osobních automobilů. "Policisté se budou zabývat okolnostmi všech dopravních nehod," doplnila mluvčí. Podle ní se před 18:00 podařilo dopravu v místě částečně obnovit.