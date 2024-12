Hlučín

Na dětském ranči se koná zimní hobby horsing

„Závody se konají za každého počasí, protože se můžeme schovat do jezdecké haly. Občerstvení bude připraveno v hospůdce Podkova a samozřejmostí jsou perfektní jezdecké podmínky pro všechny jezdce,“ zvou organizátoři z hlučínského ranče.

Hukvaldy

Nadšenci zvou na Hukvaldský advent

Bývalý kravín, nyní nově zrekonstruovaný hukvaldský dvůr bude v sobotu dějištěm tradiční kulturní akce – od 15.00 se tam koná Hukvaldský advent. „Za zhlédnutí stojí nejen nové prostory, ale i vystoupení dětí ze zdejší školy se svým vánočním programem, vystoupení pěveckého sboru HUSA pod vedením Markéty Kološové se svými hosty – zdejšími básníky Radkem Holíkem a Lukášem Sládkem,“ zvou organizátoři. „V programu dále vystoupí hudební Trio Cinematica pod vedením Báry Sedlářové, závěr bude patřit zdejší folkové skupině Řehole, která bude hrát jak k poslechu, tak i k tanci.“

Šťáblovice

Rekordní Louskáčci

Odění do saténu, ozdobeni zlatými šňůrami a ručně vyřezávanými a malovanými knoflíky. Dva a půl metru vysoké loutky louskáčků střeží vstup do zámku Štáblovice na Opavsku, který je otevřený i v sobotu.

Bruntál

Vánoční jarmark na zámku Tradiční předvánoční akci spojenou nejen s nákupem vánočních ozdob, dárků, ale i s dobrým jídlem a pitím hostí v sobotu zámek v Bruntále. Vánoční jarmark začíná v sobotu v 9 hodin.

Příbor

Betlémy, vůně dřeva a práce zručných řezbářů

Již pojedenácté pořádá Centrum tradičních technologií v sbotou v Příboře na Novojičínsku adventní setkání řezbářů betlemářů. „Výroba betlémů v Příboře měla v minulosti silnou tradici a na tuto historickou skutečnost chceme navázat pořádáním každoročního setkání řezbářů,“ uvádí pořadatelé. Do muzea přijede o třetím adventním víkendu jedenáct řezbářů ze severovýchodní Moravy a Těšínského Slezska, například Metoděj Beran z Příbora, Klement Brokeš z Havířova, Jan Brlica z Francovy Lhoty, Martin Cigánek z Valašských Klobouk, Tomáš Dujka z Velkých Karlovic nebo Ivan Hejtmánek z Rožnova pod Radhoštěm. Ti přivezou své hotové betlémy, rozpracované betlémové figurky a také dláta. „Je to jedinečná příležitost uvidět řezbáře přímo při jejich práci a nahlédnout, jak betlémy vznikají,“ doplňují organizátoři. Akce potrvá od 9 do 13 hodin, v jejím rámci bude rovněž možné zakoupit výrobky řezbářů. Jedenácté setkání betlemářů hudebně doprovodí gorolská muzika Bukóń, vstupné na akci je 40 korun. Pokud byste se do konce letošního roku vypravili do příborského Centra tradičních technologií, můžete si užít prohlídku výstavy Tma jak v pytli nebo expozice Zaniklý svět rukodělné výroby.

Ostrava

Svezte se historickou tramvají Barborka

O třetí adventní neděli nabídne Dopravní podnik Ostrava zájemcům šanci svézt se městem historickou tramvají Barborka. Bude jezdit od 10 do 17 hodin na trase z Hlavního nádraží na Hranečník a zpět. Motorový vůz číslo 21 byl vyroben v roce 1922 a z běžné osobní dopravy vyřazen v roce 1964. V následujícím roce byl upraven na tramvaj ostravských dětí – populární „Barborku“.

Opava

V klubu Art zahrají pražští Acid Row

Velký hráč současné evropské tvrdé kytarové scény aneb pražská kapela Acid Row vystoupí v sobotu večer v opavském klubu Art. Pražské trio hudebně čerpá z odkazu Black Sabbath, grunge i hardcore 90. let, v Opavě představí své letošní album Poisoned Mind. Druhým účinkujícím večera je domácí metalová alternativa jménem Mayon, která chystá na jaro příštího roku debutové album.