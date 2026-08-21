Na Dnech NATO v Mošnově bude poprvé letoun C-390 Millennium v českých barvách

Autor: ČTK
  13:09aktualizováno  13:56
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

První veřejné předvedení nového přepravního letounu C-390 Millennium v českých barvách nebo premiérová dynamická ukázka německého bojového letounu Tornado budou patřit mezi největší lákadla letošních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR (AČR) na letišti v Mošnově na Novojičínsku. Po roce se znovu předvede oblíbená britská akrobatická skupina Red Arrows, ovšem s novou choreografií. Novinářům to dnes řekli předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík a Michal Kudyn z velitelství Vzdušných sil AČR. Akce, která je největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě, se uskuteční 19. a 20. září.

"Máme potvrzených 14 zemí, ale ještě jednáme s dalšími, takže věříme, že celkový počet bude vyšší. Důležité je, že už v tuto chvíli máme nabitý program od rána do odpoledne. Za celý víkend je to cca 18 hodin programu jak ve vzduchu, tak na zemi," řekl Pavlačík.

Vzhledem k nabitému programu se pořadatelé rozhodli otevřít areál o 15 minut dříve než v minulých letech, tedy už v 08:15. Vstup na akci je zdarma a každoročně na ni jezdí lidé z celé republiky i ze zahraničí, hlavně z blízkého Polska. Loni Dny NATO navštívilo přibližně 150.000 diváků.

Speciální partnerskou zemí letos bude Německo. "Chystá k nám opravdu velice pestrou prezentaci svých ozbrojených sil, pozemních i leteckých. Takovým německým highlightem bude dynamická ukázka letounu Tornado, který má měnitelnou geometrii křídel. To už jsme u nás dlouho neměli," řekl Pavlačík.

Česká armáda bude prezentovat například vozidla, která nově byla nebo teprve budou zařazena do výzbroje pozemních sil - tank Leopard 2A4, bojové vozidlo pěchoty CV90 společnosti BAE Systems či spojovací vozidlo Titus KOVS. Ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Radim Kuchař řekl, že hasiči ukážou třeba speciální techniku pro hašení požárů bateriových úložišť nebo cargo drony určené pro dopravu technických prostředků.

"Spektrum ukázek bude poměrně široké, takže si myslím, že si tam každý fajnšmekr najde opravdu to svoje. Já jsem strašně rád, že uvidíme Tornado, protože to vždycky bylo takovou tou třešničkou na dortu leteckých dnů, které se tady konaly třeba před 20 lety," řekl Kudyn.

Pavlačík řekl, že brzký návrat Red Arrows byl pro pořadatele překvapením. Skupina se v Mošnově předvede počtvrté, před loňským vystoupením tam ale nebyla 13 let. "Jsem obrovsky poctěn tím, že tady budeme mít Red Arrows. To, že se sem vrátí hned v následujících Dnech NATO, je jednak pocta, jednak nám tím asi dávají něco najevo. Myslím si, že můžeme být asi pyšní na to, v jakém rozsahu, v jaké kvalitě Dny NATO probíhají," řekl Kudyn.

Dny NATO jsou podle organizátorů největší pravidelnou venkovní akcí v Česku. Ukázky na nich předvádějí armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky. V některých letech je navštívilo i přes 200.000 lidí. Akci ale v okolí letiště provázejí dopravní komplikace, což se očekává i letos.

Moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel řekl, že policie na Dny NATO nasadí téměř 400 lidí, z nichž minimálně polovina bude dohlížet na dopravu. Cestující, kteří budou z Mošnova odlétat, upozorňuje, aby na letiště vyrazili s dostatečným předstihem. Návštěvníkům akce Kužel doporučuje, aby přijeli nejlépe na kolech a využili bezplatné úschovny hlídané městskou policii.

Problém podle policejního ředitele představují rovněž lidé, kteří kolem letiště, kde se to nesmí, vypustí drony. "Úplně stačí, aby někdo s dronem, který vytáhne někde z batůžku, narušil letový prostor při letové ukázce a je problém. Jednak z toho pramení obrovské pokuty. Začíná to na statisících a může se to vyšplhat až do řádu jednotek milionů," řekl Kužel. Zdůraznil, že policie má prostředky na detekci dronů a umí jejich piloty najít.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním číslem 6312, která prošla rozsáhlou renovací. Vůz z roku 1964 přitom nemíří do muzea. Po renovaci je...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé bytové domy budou natáčet ke Slunci, aby si obyvatelé užili dostatek jeho světla a tepla. Otáčivé domy,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské metro mohlo jezdit už před 100 lety. První návrhy vás překvapí

Náměstí Míru (1939)

Pražské metro v květnu oslavilo 51 let provozu, jeho historie ale sahá mnohem dál. O podzemní dráze se v hlavním městě mluvilo už v roce 1898, kdy se po Praze ještě proháněly koňské tramvaje. První...

Proč nosí kluci v pantoflích bílé ponožky? Odpověď hledal vulgární song už v roce 2019

Ponožky s pantoflích jsou hitem hlavně u středoškoláků.

Ještě před pár lety byly bílé ponožky v pantoflích pro mnohé symbolem módního nevkusu. Dnes je ale pohled na mladé kluky, kteří vyrazí ven v klasických sportovních pantoflích a vysokých bílých...

Brněnský magistrát zaregistroval všech 16 kandidátek pro říjnové komunální volby

ilustrační snímek

Magistrát města Brna zaregistroval všech 16 podaných kandidátních listin pro podzimní komunální volby, vyplývá z dokumentu na úřední desce. Před čtyřmi lety...

21. srpna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

V Českých Budějovicích bude ve volbách kandidovat deset subjektů

ilustrační snímek

Českobudějovický magistrát zaregistroval pro podzimní komunální volby ve městě deset politických subjektů. O jeden méně než před čtyřmi lety. Mezi...

21. srpna 2026  13:48,  aktualizováno  13:48

Pro obecní volby v H. Králové úřad zaregistroval všech deset podaných kandidátek

ilustrační snímek

Voliči ve stotisícovém Hradci Králové budou v říjnových komunálních volbách vybírat z deseti kandidátek. Dnes kandidátky zaregistroval magistrát města, žádnou...

21. srpna 2026  13:43,  aktualizováno  13:43

ZasTenRock ožije v Zásadě

ilustrační snímek

Deset kapel vystoupí v sobotu v Zásadě na 15. ročníku festivalu ZasTenRock.

21. srpna 2026  15:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Modulární budova pro nemocnici v Bohumíně na Karvinsku dorazí v pondělí

ilustrační snímek

Z Havlíčkova Brodu na Vysočině míří do Bohumína na Karvinsku 28 modulů nové administrativní budovy pro místní městskou nemocnici. Jednotlivé části...

21. srpna 2026  13:29,  aktualizováno  13:29

Bohumín otevřel u nemocnice nové parkoviště s více než 80 místy

ilustrační snímek

Bohumínská radnice otevřela v areálu městské nemocnice ve Starém Bohumíně nové parkoviště s více než 80 místy. Spolu s přibližně 50 stáními u ambulantního...

21. srpna 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Dvanáct finalistů bojuje o titul Anděl mezi zdravotníky!

21. srpna 2026  14:55

Na Dnech NATO v Mošnově bude poprvé letoun C-390 Millennium v českých barvách

ilustrační snímek

První veřejné předvedení nového přepravního letounu C-390 Millennium v českých barvách nebo premiérová dynamická ukázka německého bojového letounu Tornado...

21. srpna 2026  13:09,  aktualizováno  13:56

Čtrnáct piv a rumy. Muž se zákazem řízení ani nezapíral, že šoféruje pod vlivem

Čtrnáct piv a čtyři rumy. Muž se zákazem řízení ani nezapíral, že šoféruje pod...

Policista v Hodoníně zastavil šoféra staršího Volkswagenu Passat, který za volant usedl přesto, že nikdy nevlastnil řidičské oprávnění a má až do příštího roku zákaz řízení. Navíc byl pod vlivem...

21. srpna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Charitativní Tour Rozběháme Česko 2026 pomohla vybrat 287 650 Kč na dobrou věc!

21. srpna 2026  14:42

Hip Hop Kemp padl na poslední chvíli. Legendární Onyx ale v Praze zahraje zdarma

ilustrační snímek

Americká hardcore hiphopová skupina Onyx měla v pátek vystoupit na festivalu Hip Hop Kemp, který ale pořadatelé na poslední chvíli zrušili. Hiphopová legenda už přitom dorazila do Prahy. Fanoušci o...

21. srpna 2026  14:42

Ne blokování sanitek. Strážníci v Karviné cílí na parkování na žlutých čárách

Strážníci v Karviné se nejvíce zaměřují na vozy stojící na zákazových žlutých...

Na uvolnění průjezdnosti sanitek, hasičských a policejních vozů se zaměřili strážníci v Karviné. Ačkoliv řeší každé nesprávné parkování, tak podle nového ředitele městské policie Petra Kijonky jsou...

21. srpna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.