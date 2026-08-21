První veřejné předvedení nového přepravního letounu C-390 Millennium v českých barvách nebo premiérová dynamická ukázka německého bojového letounu Tornado budou patřit mezi největší lákadla letošních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR (AČR) na letišti v Mošnově na Novojičínsku. Po roce se znovu předvede oblíbená britská akrobatická skupina Red Arrows, ovšem s novou choreografií. Novinářům to dnes řekli předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík a Michal Kudyn z velitelství Vzdušných sil AČR. Akce, která je největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě, se uskuteční 19. a 20. září.
"Máme potvrzených 14 zemí, ale ještě jednáme s dalšími, takže věříme, že celkový počet bude vyšší. Důležité je, že už v tuto chvíli máme nabitý program od rána do odpoledne. Za celý víkend je to cca 18 hodin programu jak ve vzduchu, tak na zemi," řekl Pavlačík.
Vzhledem k nabitému programu se pořadatelé rozhodli otevřít areál o 15 minut dříve než v minulých letech, tedy už v 08:15. Vstup na akci je zdarma a každoročně na ni jezdí lidé z celé republiky i ze zahraničí, hlavně z blízkého Polska. Loni Dny NATO navštívilo přibližně 150.000 diváků.
Speciální partnerskou zemí letos bude Německo. "Chystá k nám opravdu velice pestrou prezentaci svých ozbrojených sil, pozemních i leteckých. Takovým německým highlightem bude dynamická ukázka letounu Tornado, který má měnitelnou geometrii křídel. To už jsme u nás dlouho neměli," řekl Pavlačík.
Česká armáda bude prezentovat například vozidla, která nově byla nebo teprve budou zařazena do výzbroje pozemních sil - tank Leopard 2A4, bojové vozidlo pěchoty CV90 společnosti BAE Systems či spojovací vozidlo Titus KOVS. Ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Radim Kuchař řekl, že hasiči ukážou třeba speciální techniku pro hašení požárů bateriových úložišť nebo cargo drony určené pro dopravu technických prostředků.
"Spektrum ukázek bude poměrně široké, takže si myslím, že si tam každý fajnšmekr najde opravdu to svoje. Já jsem strašně rád, že uvidíme Tornado, protože to vždycky bylo takovou tou třešničkou na dortu leteckých dnů, které se tady konaly třeba před 20 lety," řekl Kudyn.
Pavlačík řekl, že brzký návrat Red Arrows byl pro pořadatele překvapením. Skupina se v Mošnově předvede počtvrté, před loňským vystoupením tam ale nebyla 13 let. "Jsem obrovsky poctěn tím, že tady budeme mít Red Arrows. To, že se sem vrátí hned v následujících Dnech NATO, je jednak pocta, jednak nám tím asi dávají něco najevo. Myslím si, že můžeme být asi pyšní na to, v jakém rozsahu, v jaké kvalitě Dny NATO probíhají," řekl Kudyn.
Dny NATO jsou podle organizátorů největší pravidelnou venkovní akcí v Česku. Ukázky na nich předvádějí armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky. V některých letech je navštívilo i přes 200.000 lidí. Akci ale v okolí letiště provázejí dopravní komplikace, což se očekává i letos.
Moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel řekl, že policie na Dny NATO nasadí téměř 400 lidí, z nichž minimálně polovina bude dohlížet na dopravu. Cestující, kteří budou z Mošnova odlétat, upozorňuje, aby na letiště vyrazili s dostatečným předstihem. Návštěvníkům akce Kužel doporučuje, aby přijeli nejlépe na kolech a využili bezplatné úschovny hlídané městskou policii.
Problém podle policejního ředitele představují rovněž lidé, kteří kolem letiště, kde se to nesmí, vypustí drony. "Úplně stačí, aby někdo s dronem, který vytáhne někde z batůžku, narušil letový prostor při letové ukázce a je problém. Jednak z toho pramení obrovské pokuty. Začíná to na statisících a může se to vyšplhat až do řádu jednotek milionů," řekl Kužel. Zdůraznil, že policie má prostředky na detekci dronů a umí jejich piloty najít.