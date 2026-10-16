Na Dni zdraví v Kopřivnici budou připravena preventivní vyšetření či poradenství

Přiblížit lidem možnosti prevence a podpořit zdravý životní styl je cílem Dne zdraví, který bude ve středu 21. října na radnici v Kopřivnici na Novojičínsku. Pro návštěvníky budou připravena různá preventivní vyšetření, odborné poradenství a aktivity pro děti i dospělé. ČTK to za město sdělila Karolína Talajková.
Zájemci si budou moci nechat například změřit krevní tlak, cholesterol či množství cukru v krvi, zjistit krevní skupinu či vyšetřit zrak a kožní znaménka. Dozvědí se třeba o prevenci nádorových onemocnění a dárcovství krve. Připraveny budou individuální konzultace v oblasti fyzického i duševního zdraví, ukázky první pomoci včetně nácviku masáže srdce nebo výživové poradenství a informace o sociálních a zdravotních službách.
"Pracovníci Renarkonu nabídnou preventivní poradenství v oblasti závislostí a před úřad přivezou také testovací dodávku, ve které bude zájemcům nabízeno testování žloutenky typů B a C, HIV a syfilis z kapky krve," uvedla Talajková. Na stanovišti Renarkonu bude rovněž možné vyzkoušet si brýle simulující účinky omamných látek. "Návštěvníci se dále seznámí s činností mobilního hospice Strom života a budou si moci vyzkoušet takzvaný gerontologický oblek, který přibližuje některá omezení spojená se stárnutím," uvedla Talajková.
Na Dni zdraví bude k vidění i výstava Každý svého zdraví strůjcem, kterou přiveze Liga proti rakovině. Věnuje se prevenci nádorových onemocnění i rizikům spojeným s kouřením, pitím alkoholu a obezitou.
Akce, která se koná po několika letech jako součást nabídky podzimních Dnů zdraví, začne na radnici v 08:00 a potrvá do 17:00. Další informace najdou zájemci na webu města.