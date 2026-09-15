Na Dny NATO do Mošnova pojedou o víkendu speciální vlaky i autobusové linky

Na Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které budou o víkendu na letišti v Mošnově na Novojičínsku, vypraví České dráhy (ČD) speciální expresy z Prahy, Brna a Olomouce a posilové osobní vlaky z Bohumína, Opavy a Ostravy-Svinova. Na akci pojedou také speciální autobusové linky z Ostravy, Frýdku-Místku, Nového Jičína a Kopřivnice a bude jezdit kyvadlová doprava od nádraží ve Studénce, uvedli pořadatelé.
Mluvčí ČD Vanda Rajnochová uvedla, že ve Studénce bude mimořádně zastavovat několik dálkových vlaků včetně vlaků kategorie SuperCity. "Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně," uvedla.
Z Prahy pojede mimořádný vlak IC 645 Dny NATO, který bude povinně místenkový. Z pražského hlavního nádraží odjede v 06:30 a do Mošnova přijede v 10:26. Z Brna pojede vlak R 647 Dny NATO v 07:57, v Mošnově bude v 10:53. Zvláštní vlak R 643 Dny NATO z Olomouce vyjede v 08:10 a do Mošnova dorazí v 09:25. Odpoledne pojedou zvláštní vlaky zpět.
"S prokladem pravidelných spojů budou v úseku mezi stanicí Ostrava-Svinov a mošnovským letištěm jezdit vlaky zhruba každou půlhodinu až hodinu. Zároveň budou od cca 08:00 do 18:00 posíleny vybrané soupravy mezi Ostravou a zastávkou Mošnov, Ostrava Airport," uvedla Rajnochová.
Společnost Transdev Morava zajistí po celý víkend přímé autobusové spoje mezi zastávkami Ostrava, Dubina a Petřvald, Petřvaldík, garáže ČSAD. Do Petřvaldíku vypraví rovněž spoje v 07:50 a 09:10 z autobusového nádraží ve Frýdku-Místku, které budou mít jedinou zastávku v Brušperku a zpět z Petřvaldíku pojedou v 17:00 a 18:00.
Dopravce Z-Group Bus vypraví oba dny v 08:00 a 09:00 spoje z autobusového nádraží v Novém Jičíně a v 07:30 a 08:00 spoje z Kopřivnice ze zastávky Čs. armády, které zastaví i v Příboře U Volného. Autobusy pojedou k mateřské škole v Albrechtičkách, odkud v 17:30 a 18:30 vyjedou zase zpátky. Do Albrechtiček budou jezdit i kyvadlové autobusy ze Studénky.
Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Ukázky na nich předvádějí armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky. Vstup na akci je zdarma a v některých letech ji navštívilo i přes 200.000 lidí. Návštěvníci přijíždějí nejen z celé republiky, ale i z Polska či Slovenska.
Akci tradičně provázejí dopravní komplikace, moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel už dříve řekl, že policie návštěvníkům doporučuje, aby přijeli nejlépe na kolech a využili bezplatné hlídané úschovny.