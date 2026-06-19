Na dotace na sociální věci či sport dá Nový Jičín 35 milionů, víc než letos

Město Nový Jičín opět zvýší částku, kterou na dotacích vyplatí spolkům, klubům, organizacím i jednotlivcům působícím v oblastech sportu, kultury, obnovy kulturních památek, volnočasové či sociální oblasti. Příští rok mezi ně rozdělí 35 milionů korun, letos to bylo 33 milionů. ČTK to sdělila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.
"Největší objem prostředků byl vyčleněn na sociální programy. Organizace, které pomáhají občanům zvládat jejich životní situace, domácí hospicová péče, dobrovolnictví ve městě a činnost spolků v sociální oblasti, dostanou v součtu od města 15,6 milionu korun," uvedla Machková.
Vedoucí sociálního odboru na novojičínské radnici Daniela Susíková uvedla, že tato suma není konečná, protože do programu na podporu celoroční činnosti sociálních služeb přispějí i okolní obce. "Žádosti směřované k obcím na podporu sítě sociálních služeb pro rok 2027 šly v objemu přesahujícím tři miliony korun," dodala.
Do oblasti zdravotnictví patří například stipendijní program na podporu studentů 4. a 5. ročníků oboru zubní lékařství. Radnice do něj alokovala stejně jako loni milion korun. "Chceme přilákat do našeho města zubaře, kterých je nedostatek, proto nabízíme příspěvek na pokrytí nákladů spojených se studiem. Student, který se zaváže, že do šesti měsíců od úspěšného ukončení studia zahájí provoz lékařské praxe v Novém Jičíně, může získat až 250.000 korun," uvedl starosta Stanislav Kopecký (ANO). Projekt radnice spustila loni a podařilo se jí už získat jednu budoucí zubařku, která letos končí studia.
"Do sportu poputuje v příštím roce z rozpočtu města 14,3 milionu korun. Peníze podpoří sportovní činnosti dětí, mládeže i dospělých, jednorázové sportovní akce, ale půjdou i na provoz, údržbu a opravy sportovišť," uvedla mluvčí. Na kulturu město vyčlenilo téměř dva miliony korun, na volnočasové aktivity 1,65 milionu korun a na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí 1,3 milionu korun.