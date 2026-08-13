Na festival Inverze přijedou autoři z Británie, Indie, Ameriky i Íránu

Britští, indičtí, američtí, australští a íránští autoři a performeři se představí na devátém ročníku ostravského mezinárodního literárního festivalu Inverze. Festival se uskuteční od 26. do 29. srpna a vedle rozšířeného programu v angličtině letos poprvé nabídne také knižní jarmark. Budou se na něm prezentovat nakladatelství, časopisy a knihkupci z různých částí republiky. ČTK to dnes za organizátory sdělila Kateřina Turoňová.
V rámci mezinárodního programu přijedou do Ostravy britští básníci Sami Rhymes a Colin Herd, indická básnířka Medha Singhová, americký básník a překladatel Stephan Delbos, australský spisovatel Louis Armand nebo íránský autor Alí Jansori. Program v angličtině má podle pořadatelů oslovit i zahraniční návštěvníky, studenty a komunity, pro které čeština není hlavním jazykem.
"Loni se nám velmi osvědčil anglický program, a proto letos rozšiřujeme mezinárodní část festivalu o několik bloků se zahraničními autory," uvedl ředitel festivalu Ondřej Hrabal. Novinkou letošního ročníku bude knižní jarmark, který se uskuteční 29. srpna od 10:00 do 17:00 v prostoru Provozu. Návštěvníci na něm najdou například nakladatelství Centrala, Neklid, Utopia Libri, Protimluv a Bílý Vigvam, časopis Host nebo ostravský artshop LUX. Vstup na jarmark bude zdarma.
Festival nabídne vystoupení předních českých autorů, mezi nimiž budou Marek Šindelka, Petr Borkovec, Jana Šrámková, Jan Němec, Magdaléna Platzová, Petr Šesták nebo Karel Hvížďala. Program doplní debaty, autorská čtení, performance, literární procházka i program pro děti.
Festival se letos po delší době vrací ke čtyřdennímu modelu s koncentrovanějším programem. Konat se bude v Kulturním centru Provoz, Centru PANT, Antikvariátu a klubu Fiducia a nově také ve Studiu G. Večery zakončí koncerty interpretů Člověk krve a Curk.
Inverzi pořádá Kulturní centrum Provoz. Festival vznikl jako přehlídka současné literatury a postupně rozšířil program také o zahraniční autory, debaty, performance a hudbu.