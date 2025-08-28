Na Frýdecko-Místecku hoří stodola a roubenka. I kvůli větru platil druhý stupeň

Autor: iDNES.cz, ČTK
  20:12aktualizováno  21:22
Hasiči od čtvrtečního odpoledne zasahují u požáru stodoly a roubenky v Bukovci na Frýdecko-Místecku a zhruba po třech hodinách zastavili jeho šíření. Zásah zkomplikoval silný vítr. Novinářům to sdělila mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Hasiči na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř, po 20:00 snížili poplach na první stupeň, uvedli na síti X. Během noci na pátek budou ještě na požářiště dohlížet.

Požár zasáhl také dřevený objekt, který je přes cestu. „Zásah komplikuje silný vítr, který zásadně ovlivnil přenos požáru na zasažené stavby,“ uvedla Langerová.

Hasiči zasahují u požáru stodoly a roubenky v Bukovci na Frýdecko-Místecku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Před 19:00, zhruba po třech hodinách, požár lokalizovali. Zásah komplikuje silný vítr. (28. srpna 2025)
Hasiči zasahují u požáru stodoly a roubenky v Bukovci na Frýdecko-Místecku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Před 19:00, zhruba po třech hodinách, požár lokalizovali. Zásah komplikuje silný vítr. (28. srpna 2025)
Hasiči zasahují u požáru stodoly a roubenky v Bukovci na Frýdecko-Místecku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Před 19:00, zhruba po třech hodinách, požár lokalizovali. Zásah komplikuje silný vítr. (28. srpna 2025)
Hasiči zasahují u požáru stodoly a roubenky v Bukovci na Frýdecko-Místecku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Před 19:00, zhruba po třech hodinách, požár lokalizovali. Zásah komplikuje silný vítr. (28. srpna 2025)
Hasiči zasahují u požáru stodoly a roubenky v Bukovci na Frýdecko-Místecku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Před 19:00, zhruba po třech hodinách, požár lokalizovali. Zásah komplikuje silný vítr. (28. srpna 2025)
10 fotografií

Hořela i plynová přípojka, hasiči ji v průběhu zásahu zabezpečili. „Při požáru nebylo nutné nikoho evakuovat a rovněž nebyl nikdo zraněn,“ uvedla Langerová.

Hasiči se podle ní snažili také ochránit další objekty. „Voda je na místa dovážená kyvadlově, čerpaná z přírodních zdrojů, ale i z hydrantové sítě,“ uvedla mluvčí.

Hasiči také kontrolovali objekty v blízkosti požářiště, které požár nezasáhl, zjišťovali mimo jiné jejich teplotu. Na místě zasahovalo až 18 jednotek, po 20:00 hasiči počty nasazených jednotek už snižovali.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Sanace skládky v Pardubicích začne příští týden, je v místě plánované haly

Příští týden začne sanace skládky komunálního odpadu v lokalitě Nová Cihelna v Pardubicích. Na místě plánuje investor postavit multifunkční halu za 10,5...

28. srpna 2025  19:52

Na Frýdecko-Místecku hoří stodola a roubenka. I kvůli větru platil druhý stupeň

Hasiči od čtvrtečního odpoledne zasahují u požáru stodoly a roubenky v Bukovci na Frýdecko-Místecku a zhruba po třech hodinách zastavili jeho šíření. Zásah zkomplikoval silný vítr. Novinářům to...

28. srpna 2025  20:12,  aktualizováno  21:22

Na Příbramsku hoří les, hasiči vyhlásili 2. stupeň poplachu, zásah ztěžuje vítr

U Hřiměždic na Příbramsku zasahují hasiči u požáru lesa, zásah jim komplikuje nepřístupný terén a silný vítr. Vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř, na místě...

28. srpna 2025  19:36,  aktualizováno  19:36

Novinky: Úmrtí brigádníka na Klatovsku policie vyšetřuje pro ublížení na zdraví

Kriminalisté vyšetřují středeční smrtelný pracovní úraz ve firmě ve Velkých Hydčicích na Klatovsku pro podezření z ublížení na zdraví. Serveru Novinky.cz to...

28. srpna 2025  19:32,  aktualizováno  19:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vysoký hazard se životem. Cizinec sjížděl na kole oblouk Trojského mostu

Mimořádného risku se dopustil cyklista na oblouku Trojského mostu v Praze. Na kole se projížděl po konstrukci, zatímco nevěřícím přihlížejícím se tajil dech. Policie hazardní chování potrestala...

28. srpna 2025  20:42

Žena na elektrokoloběžce zemřela poblíž centra Plzně po střetu s nákladním vozem

Čtyřiatřicetiletá žena jedoucí na elektrokoloběžce dnes zemřela v Plzni po srážce s nákladním automobilem. Podle dosud zjištěných skutečností jela v pruhu...

28. srpna 2025  18:37,  aktualizováno  18:37

Na Třídě Míru byl 300 metrů dlouhý stůl pro sousedské setkání obyvatel Pardubic

Třídu Míru v Pardubicích dnes zaplnil 300 metrů dlouhý stůl, u kterého se setkali obyvatelé města. Přinesli si vlastní jídlo a pití a bavili se spolu. Akce...

28. srpna 2025  18:04,  aktualizováno  18:04

Brno u správních soudů nedosáhlo zrušení památkové zóny v širším centru

Brno u správních soudů nedosáhlo zrušení památkové zóny, která zahrnuje širší centrum města. Nejvyšší správní soud (NS) zamítl kasační stížnost Brna a odmítl...

28. srpna 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

V Telči začala výstava fotografií z doby pandemie covidu-19

V Telči dnes začala výstava fotografií Petra Ciznera zachycující život v českých městech krátce po zrušení zákazu volného pohybu v dubnu 2020. Na dobu pandemie...

28. srpna 2025  17:39,  aktualizováno  17:39

Starší generace plýtvá jídlem méně než mladší, Slováci jsou ještě horší než Češi

Co snědí oči, to nemusí sníst žaludek. Pocit hladu vyvolaný jen pohledem nemusí odpovídat skutečné potřebě. Neumíme odhadnout míru a potraviny končí v koši.

28. srpna 2025  18:55

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

V Teplicích nad Metují začal 42. horolezecký filmový festival, nabídne 29 snímků

V Teplicích nad Metují na Náchodsku dnes začal 42. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Do neděle 31. srpna nabídne 29 snímků od autorů z 11...

28. srpna 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Na D11 na Hradecku jel o víkendu v protisměru opilý řidič se třemi promile

Na dálnici D11 na Královéhradecku jel o víkendu v protisměru pětačtyřicetiletý řidič osobního auta s téměř třemi promilemi alkoholu v krvi. Policii se jej...

28. srpna 2025  17:03,  aktualizováno  17:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.