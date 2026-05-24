Na hlavním železničním koridoru do Polska a na Slovensko byl po sobotním vykolejení dvou vagonů nákladního vlaku u ostravského hlavního nádraží obnoven provoz po jedné koleji. Mezi ostravským nádražím a Bohumínem mohou vlaky s omezením jezdit od 09:30. Přesto se za tímto úsekem stále očekává zpoždění vlaků deset až 20 minut. Vyplývá to z informací Českých drah (ČD) a mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky. Událost se obešla bez zranění. Škoda je zhruba dva miliony korun.
Nákladní vlak vykolejil v sobotu v 09:00 při vjezdu na ostravské nádraží ve směru z Bohumína. Vykolejily dva vagony, každý jedním podvozkem. Hasičům Správy železnic se v noci na dnešek podařilo vrátit zpět na koleje nákladní vagony. Následně začala oprava poškozeného kolejiště. Příčinu mimořádné události vyšetřují inspektoři Drážní inspekce.
V úseku mezi hlavním nádražím v Ostravě a stanicí v Bohumíně na Karvinsku České dráhy (ČD) zajišťovaly náhradní autobusovou dopravu. Mezi svinovským a hlavním nádražím mohli cestující využít vlaky regionální dopravy. Některé spoje byly odkloněny. Vlaky ale měly velké zpoždění.