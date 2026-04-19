Na hradě v Ostravě bude k vidění mimořádná výstava hornického malíře Wünscheho

V galerii Slezskoostravského hradu v Ostravě začne ve středu mimořádná výstava děl malíře Viléma Wünscheho Ze života horníkova. Wünsche se soustředil především na realistické zachycení horníků a jejich práce, výstava představí soubor obrazů ze soukromé sbírky. ČTK to sdělil kurátor Lukáš Czopik.
Wünscheho označil za jednoho z nejvýraznějších výtvarných kronikářů průmyslového Ostravska. "Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s méně známou, avšak mimořádně autentickou částí autorovy tvorby," uvedl kurátor.
Wünsche pocházel z Šenova u Ostravy z rodiny pevně spjaté s hornickým prostředím, jeho otec pracoval na dolech Zárubek a Ludvík a on sám se vyučil důlním zámečníkem a několik let pracoval přímo v dole.
Pro Wünscheho je podle kurátora charakteristická výrazná kresba, důraz na lidskou postavu a citlivé vystižení atmosféry. "Jeho obrazy nepředstavují pouze výtvarnou interpretaci regionu, ale zároveň cenný vizuální dokument sociálních a kulturních dějin Ostravska. Výstava není pouze ukázkou významné osobnosti českého umění, ale i příležitostí k reflexi historické identity Ostravska - krajiny práce, proměny a lidské vytrvalosti," uvedl Czopik.
Výstavu doplní autentické předměty z hornické sbírky Ostravského muzea a ze sbírek Dolu Michal. "Doplní historický a materiální kontext k vystaveným obrazům. Návštěvníci tak budou moci vnímat malířskou výpověď v přímé konfrontaci s předměty každodenní hornické práce," uvedl kurátor.
Součástí výstavy bude dětská sekce inspirovaná Wünscheho ilustrátorskou tvorbou. Pro mladší návštěvníky tam bude připravený výběr jeho ilustrací a hravě koncipovaný prostor.
Výstava bude přístupná do 30. srpna v otevírací době hradu, tedy od úterý do neděle od 10:00 do 17:00. Návštěvníci zaplatí běžné hradní vstupné, které činí pro dospělého 100 korun, zlevněné vstupné stojí 60 korun.