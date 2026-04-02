Na hřbitově v Kopřivnici se opravují cesty, oprava čeká i ulici Pod Bílou horou

Na hřbitově v Kopřivnici na Novojičínsku začali dělníci opravovat asfaltové cesty. Práce jsou plánovány na 45 dní a budou se dělat za plného provozu. Během dubna se ve městě začne opravovat i ulice Pod Bílou horou. Celková cena za obě rekonstrukce přesáhne sedm milionů korun. ČTK to sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.
Na hřbitově se opravuje 384 metrů cesty, oprava je rozdělena do několika úseků. "Firma Colas CZ už začala odstraňovat obrubníky a frézovat starý povrch, který byl ve velmi špatném stavu a lidé se zde museli potýkat s množstvím nerovností a kaluží. Nový povrch bude proveden z asfaltu a obrubníky budou nahrazeny žulovými kostkami. Součástí projektu je i částečná oprava veřejného osvětlení, která spočívá v instalaci šetrnějších LED svítidel a doplnění tří nových lamp," uvedla Magda Šebestová z oddělení odboru majetku města.
Část stavebních strojů se během měsíce přesune do ulice Pod Bílou horou, kde se bude opravovat 263 metrů dlouhý úsek od křižovatky se Školní ulicí po ulici Ke Koryčce. "Zde se rekonstrukce dotkne i části chodníků, obrub u sjezdů k rodinným domům a kontejnerových stání. Práce potrvají 60 dní," uvedla Šebestová.