Na kariérním festivalu Ostravské univerzity se představí přes 80 zaměstnavatelů

Přes 80 zaměstnavatelů se příští týden ve středu představí na sedmém ročníku kariérního festivalu Ostravské univerzity (OU). Akce Za kariérOU bude v City Campusu v centru krajského města. Kromě prezentací vystavovatelů ze soukromého i neziskového sektoru, školství, zdravotnictví, vědy, kultury a veřejné správy budou součástí celodenního programu také přednášky, individuální konzultace a workshopy. Novinářům to dnes sdělil mluvčí univerzity Tomáš Neščák.
Akce propojuje akademické prostředí s praxí a otevírá nové příležitosti studentům, absolventům i veřejnosti. "Nabízí ideální prostor pro všechny, kteří hledají profesní uplatnění, chtějí se zorientovat v aktuálních trendech na trhu práce nebo navázat důležité kontakty s potenciálními zaměstnavateli," uvedl rektor Petr Kopecký.
Na současný vývoj pracovního trhu ovlivněný umělou inteligencí se zaměří jedna z panelových diskusí. Součástí festivalu bude také univerzitní zóna, kde mohou návštěvníci blíže poznat jednotlivá pracoviště i studentské organizace a získat tak lepší představu o možnostech studia.
Kariérní festival nabídne sedm zón s paralelním programem, který bude připraven od 10:00 do 16:00. Jejich součástí bude i focení na životopis nebo relaxační zóna se studijní poradkyní a psycholožkou. Připraveno bude také deset stanovišť studentských spolků. Vstup na akci včetně doprovodného programu je zdarma.
"Snažíme se promítnout pestrost a širokou škálu oborů do náplně kariérního festivalu, který je nabitý příležitostmi a inspirací od desítek zaměstnavatelů ze všech možných sfér," řekl manažerka festivalu Marie Bohačíková z Poradenského a kariérního centra OU.
Na univerzitě studuje okolo 10.000 studentů, vybírat si mohou ze zhruba 170 studijních programů šesti fakult. Zájem o studium na univerzitě letos znovu vzrostl, škola zaregistrovala 17.155 přihlášek, meziročně o 839 více. Největší zájem mají uchazeči tradičně o všeobecné lékařství, psychologii a zubní lékařství.