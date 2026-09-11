Na Karvinsku budou posty obhajovat všichni starostové a primátoři velkých měst

Primátoři a starostové největších měst na Karvinsku budou v nadcházejících komunálních volbách obhajovat své posty. Například v Havířově na Karvinsku ale bude na kandidátní listině chybět moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO), který měl být původně na druhém místě. Místní organizace ANO ho totiž na kandidátku nakonec nezařadila. Vyplývá to ze zjištění ČTK a dat zveřejněných na volebním webu Českého statistického úřadu. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října.
Post primátorky chce v největším městě okresu - Havířově, kde žije přes 67.000 obyvatel, obhajovat Iveta Kočí Palkovská z hnutí ANO. Před čtyřmi lety kandidátní listinu hnutí vedl právě Bělica. Když se stal hejtmanem, byl často kritizován za kumulaci funkcí, protože po určitou dobu byl primátorem, hejtmanem i poslancem. Bělica nakonec na funkci havířovského primátora rezignoval, ale stále je radním města. Letos se však na kandidátní listině neobjeví vůbec. Krátce před jejím podáním ho totiž kolegové z hnutí vyškrtli. V letošních volbách se o přízeň voličů ve městě bude ucházet osm subjektů, o dva méně než v roce 2022.
Ve zhruba zhruba padesátitisícové Karviné, druhém největším městě okresu, chce post primátora znovu obhájit Jan Wolf. Před čtyřmi lety vedl kandidátní listinu ČSSD (dnešní SOCDEM) a uskupení získalo nadpoloviční většinu hlasů. Letos v únoru však Wolf oznámil, že řady sociálních demokratů opouští a chce kandidovat jako nestraník. Už v březnu byl ale Wolf obviněn v souvislosti s fotbalovou korupční aférou, v níž je podezřelý z uplácení. Ve funkci primátora přesto zůstal a letos vede kandidátní listinu Žijeme pro Karvinou. V komunálních volbách bude ve městě kandidovat osm subjektů, což je o jeden více než v roce 2022.
V Orlové na Karvinsku, kde žije přes 27.000 lidí, bude funkci starostky obhajovat Lenka Brzyszkowská z hnutí ANO, která před čtyřmi lety byla na třetím místě kandidátní listiny. Letos stojí v jejím čele. V Orlové se chce o hlasy voličů ucházet devět uskupení, což je o jedno méně než před čtyřmi lety.
Funkci bude obhajovat také Karel Kula, starosta Českého Těšína na Karvinsku, kde žije asi 23.000 lidí. V roce 2022 byl Kula dvojkou uskupení Nestraníci 2022, letos vede uskupení s názvem Nestraníci Český Těšín. Kandidátní listiny má letos zaregistrováno 11 subjektů, je to o jeden více než před čtyřmi lety.
Do čela dvacetitisícového Bohumína na Karvinsku chce opět Lumír Macura. Před čtyřmi lety byl dvojkou ČSSD (dnešní SOCDEM), která získala nadpoloviční většinu hlasů. Stranu ale stejně jako někteří další členové opustil a v nynějších volbách bude v čele uskupení Srdcem pro Bohumín. Ve městě bude kandidovat šest uskupení, stejně jako v roce 2022.