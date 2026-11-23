Vlaky na letiště Leoše Janáčka v Mošnově na Novojičínsku nebudou jezdit do 30. listopadu. Původně se očekávalo obnovení provozu až 11. prosince. Správa železnic ale termín aktualizovala. Příčinou je složitá oprava výhybek po vykolejení vlaku. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na provoz letiště nemá výluka vliv.
Provoz na trati je zastavený od noci na 15. listopadu. Důvodem je vykolejení jednoho vozu při posunu na železniční vlečce. Vlaky proto nejezdí až do stanice Mošnov, Ostrava Airport. Pro cestující na letiště i z něj je zajištěna náhradní autobusová doprava mezi Studénkou a letištěm. Cestující z letiště ve směru na Kopřivnici a Veřovice musí využít náhradní autobus do Studénky, kde přestoupí na navazující vlakové spoje.
"Výluka nemá na ostravské letiště zásadní vliv, a to v oblasti osobní, ani nákladní letecké dopravy," uvedla mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.
Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově je po Praze a Brně třetím největším letištěm v Česku s pravidelným mezinárodním provozem. V provozu je od roku 1959. Leží přes 20 kilometrů od centra Ostravy, z krajského města tam jezdí kromě vlaku i autobusy. Z Mošnova létají pravidelné linky mimo jiné do Londýna, Varšavy či Málagy. Kromě toho se v sezoně létá do více než 30 turistických destinací. Letiště loni poprvé odbavilo přes půl milionu cestujících, množství odbaveného nákladu ale kleslo o 13,4 procenta na 19.463 tun.