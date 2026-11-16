Železniční provoz na letiště Leoše Janáčka v Mošnově na Novojičínsku zůstává zastavený. Přestože se již podařilo vrátit na koleje vozy, které vykolejily v noci ze soboty na neděli, provoz na trati omezuje její poškození. Podle informací na webu Českých drah (ČD) by se mohl obnovit pravděpodobně až v noci na čtvrtek 19. listopadu.
Vozy se podařilo vrátit na koleje v neděli dopoledne. Zásah hasičů Správy železnic si objednal majitel železniční vlečky, kde nákladní vlak vykolejil. Stále zbývá opravit poškozenou kolej.
Vlaky proto zatím nejezdí až do stanice Mošnov, Ostrava Airport. Pro cestující na letiště i z něj je zajištěna náhradní autobusová doprava mezi Studénkou a letištěm. Cestující z letiště ve směru na Kopřivnici a Veřovice musí využít náhradní autobus do Studénky, kde přestoupí na navazující vlakové spoje.
Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově je po Praze a Brně třetím největším letištěm v Česku s pravidelným mezinárodním provozem. V provozu je od roku 1959. Leží přes 20 kilometrů od centra Ostravy, z krajského města tam jezdí kromě vlaku i autobusy. Z Mošnova létají pravidelné linky mimo jiné do Londýna, Varšavy či Málagy. Kromě toho se v sezoně létá do více než 30 turistických destinací. Letiště loni poprvé odbavilo přes půl milionu cestujících, množství odbaveného nákladu ale kleslo o 13,4 procenta na 19.463 tun.