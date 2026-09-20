Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR navštívilo na letišti v Mošnově na Novojičínsku dohromady za oba víkendové dny přibližně 150.000 lidí, tedy zhruba stejně jako loni. Oznámili to pořadatelé. Nezaznamenali žádné větší problémy. V sobotu bylo podle údajů policie diváků asi 92.000, dnes o něco méně.
Doprava v okolí letiště dnes byla na rozdíl od soboty klidná a netvořily se větší fronty. V sobotu v kolonách, které byly ráno a dopoledne ze všech stran letiště, popojížděli řidiči i dvě hodiny.
Akce je největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Představily se na ní armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky ze 14 zemí. Vstup na Dny NATO je zdarma. Návštěvníci na ně přijeli z celé republiky, České dráhy pro ně vypravily speciální spoje a posílily regionální vlaky. Mnoho lidí tradičně dorazilo i z blízkého Polska a ze Slovenska.
Připraveno bylo na každý den okolo osmi hodin programu, dynamické ukázky se odehrávaly ve vzduchu i na ploše letiště. Mezi nejatraktivnější body programu patřilo předvedení letounu Tornado v německých barvách. Ukázku tohoto letadla ve vzduchu viděli lidé v Mošnově letos poprvé. Akce vyvrcholila vystoupením britské letecké akrobatické skupiny Red Arrows.
Program dnes trochu ovlivnil vítr. Dvě původně plánovaná samostatná parašutistická vystoupení se kvůli němu už dopoledne odehrála v jednom bodu programu.
Na ploše lidé zhlédli například zásah operativního oddílu a pořádkové služby Městské policie Ostrava proti skupině lidí narušujících veřejný pořádek. Diváci viděli i taktický zásah Vězeňské služby a Policie ČR při přepadení vězeňské eskorty nebo zásah, který předvedly Celní správy ČR a Německa proti pachatelům nelegální činnosti na hranicích.
Velký zájem byl i o letadla a další techniku na statických ukázkách. Poprvé na veřejnosti se tam představil i čerstvý přírůstek české armády, transportní letoun Embraer C-390 Millennium.