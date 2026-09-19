Jenom taková země, která bude vnímat svoji bezpečnost jako úkol všech, může být bezpečná a žít v míru, řekl na dnešním zahájení dvoudenních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR na letišti v Mošnově na Novojičínsku prezident Petr Pavel. Uvedl, že účast řady spojenců a partnerů ze světa na akci vnímá jako symbol vzájemné podpory a solidarity, která ovšem musí být oboustranná. Bezpečnost je nutné neustále budovat a posilovat, řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
"Pokud chceme, aby byli ostatní solidární s námi, musíme být i my solidární s nimi. Zároveň bych rád řekl, že bezpečnostní situace ve světě se bohužel nevyvíjí k lepšímu, rizik a hrozeb spíše přibývá a je dobré si uvědomit, že jenom taková země, která bude vnímat svoji bezpečnost jako úkol všech, může být koneckonců bezpečná a žít v míru," řekl prezident.
Ne každý podle něj musí stát se zbraní v ruce na obraně, ale každý může pro bezpečnost a obranu své země něco udělat podle svých schopností a možností. Bezpečí země je podle něj potřeba vnímat jako společnou věc.
"Můžeme tady dnes vidět zástupce armády, Policie České republiky, hasičů, záchranářů, ale i dalších bezpečnostních složek, které jsou připraveny vám ukázat nejenom svoje materiální vybavení, ale také vycvičenost a vztah ke své práci, protože je dobře, když vy jako občané a daňoví poplatníci vidíte, jak se peníze vynakládané na vaši bezpečnost promění ve skutečnou schopnost, která potom zachraňuje životy," řekl Pavel. Akce je podle něj příležitostí uvědomit si, že všichni tito lidé denně nasazují svoje zdraví a v nejhorších případech i životy, a i tímto způsobem jim vyjádřit své uznání a poděkování.
"Hlavním cílem dnešního setkání je prezentovat to nejmodernější a nejlepší, čím Česká republika i naši alianční partneři disponují. Bezpečnost totiž není samozřejmost. Je to hodnota, kterou musíme neustále budovat, posilovat a investovat do ní," řekl ministr Zůna.
Česká armáda podle něj s hrdostí představuje na akci své klíčové modernizační projekty, které posouvají její schopnosti do 21. století. "Od výzbroje vzdušných sil přes moderní tanky Leopard 2A4, obrněná vozidla CV90 a Titus, až po nové protiletadlové raketové komplety Spyder a moderní radary MADR," řekl Zůna.
Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Představují se na nich armádní, bezpečnostní i záchranářské jednotky, letos ze 14 zemí. V programu je každý den více než osm hodin dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi a množství nejmodernější techniky.