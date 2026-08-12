Na MOVE Fest přijede Michal Heriban, festival poprvé zamíří i do Frýdku-Místku

Slovenský tanečník a choreograf Michal Heriban a akrobatická performerka Eliška Brtnická budou mezi hosty letošního ročníku festivalu současného tance, nového cirkusu a fyzického divadla MOVE Fest Ostrava. Heriban uvede své oceňované sólo Já jsem placebo, Brtnická nabídne site-specific projekt Komín, který vznikne přímo na industriálním komíně v novém kulturním areálu Nová Osmička ve Frýdku-Místku. Festival se uskuteční od 23. do 28. září, část programu letos poprvé nabídne právě ve Frýdku-Místku. ČTK to dnes za pořadatele řekla Lucie Sembolová.
Heribanovo sólo Já jsem placebo se stalo jedním z hlavních inspiračních zdrojů letošní dramaturgie. Tanečník a choreograf v něm pracuje s představou, že očekávání a přesvědčení mohou ovlivňovat lidské vnímání i jednání. Představení uvede v neděli 27. září, a to dvakrát. Premiérově se MOVE Fest vydá také mimo Ostravu. Ve Frýdku-Místku uvede projekt Komín Elišky Brtnické. Dokumentární cirkus a site-specific performance propojí vzdušnou akrobacii ve výškách s industriálním prostorem nově otevřeného kulturního areálu Nova Osmicka.
"Oba projekty spojuje s letošním tématem festivalu, kterým je placebo, zájem o to, jak může prostředí, očekávání nebo samotná situace ovlivnit lidské prožívání. Festival chce prostřednictvím současného tance, fyzického divadla a nového cirkusu představit také další české i zahraniční pohybové projekty, jejichž program bude postupně zveřejňovat," řekla Sembolová. Podrobnosti a postupně zveřejňovaný program jsou k dispozici na webu festivalu movefest.cz.