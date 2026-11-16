Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce získá v příštím roce novou dominantu. Zdobit ho budou 8,5 metru vysoké hodiny ze speciální oceli. Jejich vybudování bude stát téměř 4,7 milionu korun. Dělníci už připravují zázemí pro instalaci hodin. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Ilona Honusová.
Lidé poukazovali na to, že jim hodiny na náměstí chybí, vedení obvodu se proto rozhodlo pro jejich doplnění. O podobě hodin rozhodli před dvěma lety obyvatelé obvodu. Vybírat mohli ze tří návrhů a hlasování bylo součástí devátého ročníku participativního rozpočtu. Dva návrhy tehdy představil sochař Lukáš Dvorský z umělecké školy AVE ART Ostrava, jeden pak architekt David Kotek, který je autorem vzhledu celého náměstí. "Největší podporu získaly právě cortenové hodiny, které obdržely 1206 hlasů," uvedla mluvčí.
Cortenová ocel je charakteristická svým rezavě hnědým povrchem, který postupně získává přirozenou patinu a zároveň vytváří ochrannou vrstvu. Umělecké dílo budou tvořit tři vzájemně propojené části. Hodiny nemají pouze ukazovat čas, ale rovněž připomenout průmyslovou minulost krajského města. "Jejich autor se při návrhu inspiroval těžebními věžemi a průmyslovými stavbami, které po desetiletí utvářely podobu města. Jednotlivé nakloněné bloky se vzájemně podpírají a symbolicky odkazují na proměnu Ostravy, která si i přes útlum těžkého průmyslu uchovává svůj charakter," řekla Honusová.
Dělníci nyní prostor pro hodiny upravují, aby konstrukce byla dostatečně stabilní. Kromě vybudování základů bude nutné okolí hodin také odvodnit. "Osazení hodin zajistí autor díla v následujícím roce. Nové hodiny budou umístěny v prostoru mezi vodním prvkem a informačním centrem," uvedla mluvčí. Výrazná barevnost a netradiční kompozice hodin podle ní doplní podobu opraveného náměstí a vytvoří nový orientační bod.