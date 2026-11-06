Na nové lince v Třinci pracuje první robot určený k dotřiďování odpadu v Česku

Společnost Smolo uvedla v Třinci na Frýdecko-Místecku do testovacího provozu třídicí linku, jejíž součástí je robot určený k dotřiďování odpadu. Podle firmy je první v Česku. Zařízení SpeedWolf Twin využívá umělou inteligenci. Náklady na modernizaci areálu činí téměř 310 milionů korun. ČTK to dnes sdělila mluvčí společnosti Smolo Dorota Havlíková.
Robot využívá umělou inteligenci k rozpoznávání a zachycení různých materiálů. Zvládne až dva úchopy za sekundu a jeho úspěšnost podle mluvčí přesahuje 90 procent.
"Systém se dvěma delta roboty dokáže vyseparovat i druhotné suroviny, které předchozí stupně linky nezachytily. Zatímco dříve by tyto materiály skončily v odpadu určeném k výrobě tuhého alternativního paliva, nyní je můžeme vrátit zpět do oběhu," uvedl předseda představenstva společnosti Smolo Tadeáš Cichy.
Podle projektové manažerky skupiny Smolo Evy Konečné je důležitá především přesnost třídění a výsledná kvalita vyseparovaných surovin. "Naším cílem je získat z odpadu co nejvíce využitelných materiálů a v co nejvyšší kvalitě," uvedla Konečná.
Než se materiál dostane k robotickému dotřiďování, prochází několika stupni mechanického a optického třídění. Významnou část procesu zajišťují optické separátory. Ty rozpoznávají druh i barvu materiálu a umožňují oddělovat nejen jednotlivé druhy plastů, ale také plasty stejného druhu podle barvy. "Technologie umožňuje rozdělit odpad až do 11 různých frakcí, od jednotlivých druhů plastů přes kovy až po nápojové kartony," uvedla Havlíková.
Teprve pak přichází na řadu robot, který z dopravního pásu cíleně vybírá kusy materiálu podle nastaveného úkolu. "Nová linka je dimenzována na zpracování až 20.000 tun odpadu ročně. Z toho má připadat 16.000 tun na plasty a 4000 tun na papír," uvedla Havlíková.
V testovacím provozu se nastavují jednotlivé parametry technologie a třídicí úkoly. "Zahájení ostrého provozu je plánováno na 1. ledna 2027," uvedla mluvčí.
Cichy uvedl, že při modernizaci areálu byly uplatněny principy zelené stavby. Součástí areálu je retenční nádrž na zachytávání dešťové vody a zelená fasáda s popínavou vegetací. Střechu administrativní budovy pokrývá koberec z rozchodníků. "Objekt je zároveň připraven na budoucí instalaci fotovoltaických panelů," uvedla mluvčí.
Třídicí technologie dodala společnost VÚMZ SK ze slovenské Nitry. Stavební část projektu měla na starosti společnost Metrostav CZ. Česká společnost Smolo působí v odpadovém hospodářství, recyklaci, demolicích, zemních pracích, logistice a technických službách.