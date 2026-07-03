Na Novojičínsku zahynul po srážce s osobním autem mladý motorkář

Ve Stachovicích, místní části Fulneku na Novojičínsku, zahynul ve čtvrtek po srážce s osobním autem devatenáctiletý motorkář. S největší pravděpodobností nezvládl řízení a v zatáčce vjel do protisměru. Tam právě projížděl vůz Škoda Fabia, s nímž se motocyklista srazil. ČTK to dnes řekla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Nehoda se stala před 13:00. Mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl uvedl, že mladý motorkář zůstal po nehodě v bezvědomí a nedýchal. "Svědci proto ihned zahájili, na základě instrukcí dispečera a s využitím videohovoru, telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci. Na tu navázali záchranáři z Fulneku, kteří spolu s lékařskou posádkou Letecké záchranné služby prováděli rozšířenou resuscitaci," uvedl Humpl. I přes maximální snahu všech mladík na následky vážných zranění na místě zemřel.
Řidička auta utrpěla lehčí zranění. "Po ošetření byla transportována na úrazovou ambulanci do novojičínské nemocnice," uvedl Humpl. Michalíková doplnila, že dechová zkouška na alkohol a test na drogy u ženy vyšly s negativním výsledkem.