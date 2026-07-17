Na obchvatu Krnova zahynul ve čtvrtek motocyklista, zezadu do něj narazilo auto

Na obchvatu Krnova na Bruntálsku zemřel ve čtvrtek večer jednačtyřicetiletý motocyklista. Z dosud zjištěných informací vyplývá, že do něj zezadu narazil o 20 let mladší řidič osobního auta. ČTK to dnes řekla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Nehoda se stala ve čtvrtek po 22:00. Motocyklista byl po nárazu ze stroje vymrštěn a přes kapotu auta spadl na silnici. "S vážným poraněním hlavy zůstal ihned po nehodě v bezvědomí a nedýchal. Svědci proto začali s oživováním, na které navázali zasahující záchranáři. I přes maximální snahu všech zasahujících muž na následky zranění zemřel," uvedl mluvčí moravskoslezské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl.
U nehody zasahoval i vrtulník, policisté obchvat Krnova uzavřeli. "Dechová zkouška byla u řidiče vozidla negativní. Na místo byl přivolán také krizový intervent," uvedla Štětínská.
Policie se obrací s výzvou na osádky aut, která jela ve čtvrtek kolem 22:20 po obchvatu Krnova v úseku mezi křižovatkami s Petrovickou a Albrechtickou ulicí. "Ve směru na Krásné Loučky jel motocykl značky Jawa 50 typ 21 Pionýr bílo-oranžové barvy a šedé vozidlo značky BMW," uvedla Štětínská. Policisté by uvítali jakékoliv informace k případu a také záznamy z palubních kamer. Informace mohou svědci volat bruntálským kriminalistům na telefony 974 731 602, 974 731 603 a 974 731 604, případně je sdělit na kterékoliv policejní služebně nebo na lince 158.