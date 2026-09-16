Na Opavsku končí osm starostů, po 36 letech nekandiduje Pavera z Bolatic

V komunálních volbách na Opavsku letos nebude o obhajobu starostovského mandátu usilovat osm z celkem 85 současných starostů a primátora. Poprvé od roku 1990 mezi kandidáty nefiguruje jméno Herberta Pavery z Bolatic na Opavsku. Stejně jako v jeho, tak i v dalších případech je důvodem odchodu věk. Další starostové sice kandidují, ale nejsou lídry. Například starostka Kravař a poslankyně Monika Brzesková je na kandidátce KDU-ČSL na druhém místě. Vyplývá to ze zjištění ČTK a dat na volebním webu Českého statistického úřadu. Volby budou 9. a 10. října.
Jedním z nejdéle sloužících starostů v regionu je Herbert Pavera (Společně pro Bolatice a Borovou, TOP 09) z Bolatic, který obec vede od roku 1998. V komunální politice působí od roku 1990. Osmašedesátiletý Pavera se letos rozhodl nekandidovat. "Bylo to těžké a bolestné rozhodnutí. Bolatice mám v srdci. Narodil jsem se tady, mám tady celou rodinu," řekl pro ČTK. Pokud nové vedení obce projeví zájem, je připraven mu poradit. Pavera v minulosti působil také jako poslanec, senátor a byl i místopředsedou TOP 09.
Kvůli věku odchází také starosta Kružberka Miroslav Klimčík (Za rozvoj Kružberka). Dvaasedmdesátiletý starosta kandidátku už nevede, lídrem je vedoucí servisu Karel Beníšek. "Je čas uvolnit místo mladším," řekl Klimčík. Po čtyřech volebních obdobích končí starosta Lhotky u Litultovic Jan Houdek (SNK pro obec). "Už vnímám, že je toho dost. Starosta má být na tak malé obci plný energie. To já už nejsem. Jsem utahaný důchodce," uvedl. Skončit se rozhodla také starostka opavské městské části Malé Hoštice Miroslava Konečná (Malohoštické sdružení). "Už jsem starostkou tři volební období a chci žít svůj život. Byla to pro mě velká čest tady pracovat," vysvětlila.
V Markvartovicích nebude obhajovat mandát starosta Pavel Myslivec (Hnutí pro Markvartovice). "Už jsem důchodce a příští rok mi bude 70," řekl ČTK. Po 16 letech končí také starosta Otic Vladimír Tancík (Bezpečné a zdravé Otice). Důvodem je podle něj především únava a zdraví. Z osobních a zdravotních důvodů nebude kandidovat ani Aleš Chromý (Nezávislí kandidáti - Hasiči) z Hrabyně. Funkci starosty nebude obhajovat také Lumír Měch (Za obec KOMÁROV) v opavské městské části Komárov. "Ztratil jsem elán," uvedl.
Změna ale nemusí nastat pouze tam, kde současný starosta úplně odchází. Někteří starostové sice kandidují, jejich jména ale nejsou na prvním místě kandidátních listin.
V Kravařích kandiduje starostka a poslankyně Monika Brzesková (KDU-ČSL) ze druhého místa. Brzesková, která v čele Kravař stojí 12 let, nechce podle svých slov kumulovat funkce. "Jsem si vědoma, že práce v Poslanecké sněmovně je náročná. Pokud lidé podpoří někoho jiného, budu to respektovat. Na druhou stranu mě ale práce pro Kravaře baví," uvedla pro ČTK. O svém dalším působení v obci se tak rozhodne až podle výsledku voleb.
Podobná situace je v Bohuslavicích, kde starosta Dominik Pavel (SNK pro Bohuslavice 2026) kandiduje ze 13. místa. V Brumovicích je starosta František Kuča (SNK BRUMOVICE) na pátém místě kandidátky. Starosta Čermné ve Slezsku Svatopluk Urbásek (KSČM) kandiduje ze třetího místa a starostka Jezdkovic Věra Burdová (SNK) je druhá.
Představitelé největších měst ale kandidují jako jedničky. V Opavě obhajuje primátor Tomáš Navrátil (ANO), v Hradci nad Moravicí starosta Patrik Orlík (Občané občanům) a v Hlučíně starostka Petra Tesková (ANO). V Hlučíně kandiduje také její předchůdce Pavel Paschek (Občané pro Hlučín), kterého ve funkci v tomto volebním období Tesková vystřídala po změně vedení radnice. Ve Vítkově kandiduje starosta Jakub Cihlář (Správná volba). Proti němu se znovu postaví Pavel Smolka (Společně pro Vítkov a místní části), který byl starostou Vítkova nepřetržitě 24 let, od roku 1998 do podzimu 2022.
V komunálních volbách v okrese Opava letos kandiduje celkem 3355 lidí, kteří se ucházejí o 983 mandátů v 85 zastupitelstvech. Kandidáti jsou rozděleni do 307 kandidátních listin. Do statistiky je zahrnuto všech 85 obcí a měst okresu Opava a také osm městských částí Opavy. Na jeden mandát v průměru připadá zhruba 3,4 kandidáta.