Moravskoslezský kraj finančně podpoří rozvoj obcí ve znevýhodněných oblastech regionu - Osoblažsku na Bruntálsku a Vítkovsku na Opavsku. Pro příští rok má pro ně připraveno 36,5 milionu korun. ČTK to dnes řekla mluvčí kraje Nikola Birklenová.
Obce do 5000 obyvatel budou moci získat dotaci až tři miliony korun. Obcím do 1000 obyvatel tak dotace může pomoci uhradit až 80 procent nákladů, větším obcím pak maximálně 70 procent. Osoblažsko i Vítkovsko patří v regionu k oblastem, které proti jiným částem kraje zaostávají v sociálním i ekonomickém vývoji. Dotační program má přispět ke zlepšení tamní životní úrovně a zamezit odlivu obyvatel. Krajský program má zkvalitnit občanskou vybavenost, služby, bydlení či podmínky k podnikání. Program vznikl v roce 2019.
"Naším cílem není jen opravovat budovy nebo budovat nové objekty. Chceme vytvářet podmínky pro to, aby lidé měli důvod v těchto obcích zůstávat, zakládat tu rodiny a rozvíjet své podnikání. Kvalitní bydlení, školy, kulturní zázemí nebo místa pro trávení volného času jsou pro budoucnost venkova zásadní,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková (ANO).
Od spuštění programu kraj podpořil desítky investičních projektů. Jen v letošním roce získalo podporu 21 obcí, mezi které rozdělil přes 51 milionů korun. Původně měl připraveno 35 milionů korun, ale zájem o podporu byl velký. Celkově bylo od spuštění programu rozděleno více než 230 milionů korun.
Dotační program pomáhá například Dívčímu Hradu na Bruntálsku, který vlastní 67 nájemních bytů v sedmi bytových domech a dva nájemní rodinné domy. Ročně investuje několik milionů korun do postupné modernizace vnitřních prostor budov. Obci se s podporou kraje podařilo rekonstruovat už několik bytů a v dalších letech plánuje v rekonstrukcích pokračovat.