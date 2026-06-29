Na pěti místech v Moravskoslezském kraji byla nejteplejší noc v historii měření

Na mnoha místech Moravskoslezského kraje lidé zažili v noci na dnešek další tropickou noc. Teploty pod 20 stupňů Celsia neklesly na více než polovině měřicích stanic. Na pěti stanicích z 20, které měří alespoň 30 let, padly dokonce absolutní rekordy. Znamená to, že tam byla nejteplejší noc v historii měření. ČTK to dnes řekl Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
Absolutní rekord se týkal například Červené Hory nedaleko Libavé. Tamní stanice naměřila 25,4 stupně Celsia. Stejná situace byla ve Městě Albrechticích na Bruntálsku, kde meteorologové zaznamenali 25,3 stupně Celsia. Absolutní rekordy pak podle Drobka byly překonány i v Krnově, a na Lysé hoře i Pradědu.
Teplá noc byla například i ve Vítkově na Opavsku, kde teploty v neděli překonaly absolutní rekord pro denní hodnoty. V noci tam teploměry zaznamenaly 22,3 stupně Celsia. Podle Drobka tam teplota překonala denní i měsíční maximum. Absolutní rekord 22,7 stupně Celsia z 29. července 2013 tam ale překonán nebyl.
I v Ostravě-Porubě v neděli před den padl absolutní teplotní rekord. Meteorologové tam naměřili 37,6 stupně Celsia, vůbec nejvyšší nedělní teplotu v kraji. V Porubě ale tropickou noc neprožili. Teplota tam během noci klesla na 18,3 stupně Celsia.