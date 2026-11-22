Na poli nedaleko obcí Doubrava a Kníje na severním Plzeňsku dnes odpoledne nouzově přistálo malé historické letadlo. Šestapadesátiletý pilot ani stejně starý cestující při tom nebyli zraněni, letadlo bylo poškozeno a vznikla na něm škoda, řekl dnes ČTK policejní mluvčí Michal Schön.
Letadlo patří spolku Classic Trainers, který na letišti v Líních u Plzně provozuje Letecké muzeum Hangár 3 a zastřešuje sbírku historických letuschopných letounů. Podle vyjádření spolku na facebooku si vynucené přistání do terénu vynutila závada na pohonné jednotce letounu North American T-28B Trojan z roku 1954. "Posádka je bez zranění, letoun poškozen. Příčiny se vyšetřují," uvedl spolek.
Letadlo nouzově přistálo před 13:30. "Podle dosud zjištěných skutečností mělo dojít u malého historického letadla krátce po startu z letiště Líně k technické závadě, pro kterou se pilot rozhodl nouzově přistát na poli poblíž obce Doubrava," uvedl Schön. Okolnostmi události se bude dále zabývat Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
U přistání asistovali i hasiči. Jejich pomoc ale nakonec nebyla třeba. "Událost byla bez zranění, nemuseli jsme nikoho vyprošťovat, nebyl tam ani únik provozních kapalin," doplnil řídící důstojník hasičů.
Dvoumístný americký pístový cvičný letoun s hvězdicovým motorem T-28B Trojan má v Hangáru 3 domov od letošního května. Stroj v minulosti sloužil u výcvikové jednotky leteckých základen amerického námořnictva v Miltonu na Floridě. Tento typ letadel sloužil především k leteckému výcviku studentů amerického námořnictva, námořní pěchoty a pobřežní stráže.