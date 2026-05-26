Na polygonu Tatry v Kopřivnici lidé uvidí nejrůznější techniku, můžou se i svézt

Ukázky armádní, hasičské, stavební, zemědělské i jiné techniky uvidí lidé na Kopřivnických dnech techniky, které se v sobotu a neděli uskuteční na zkušebním polygonu společnosti Tatra Trucks v Kopřivnici na Novojičínsku. Návštěvníci se budou moci svézt v nákladních autech Tatra nebo proletět vrtulníkem. Součástí akce bude program věnovaný 40. výročí prvního startu tatrovek na Rallye Dakar. ČTK to sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.
"Ve speciální dakarské zóně bude vystaveno více než 20 závodních vozů značky Tatra, takže letošní ročník bude pro fanoušky motosportu opravdu mimořádným zážitkem," uvedla Macháčková.
Návštěvníci uvidí například rádiem řízené modely, vystavovatelé budou mít připravené interaktivní expozice. K dispozici bude dětské dopravní hřiště a další atrakce pro děti.
"Součástí letošního programu bude také představení a slavnostní předání nové hasičské cisterny Jednotce sboru dobrovolných hasičů města Kopřivnice," uvedla Macháčková. Zásahové vozidlo CAS 20 na podvozku Tatra Force hasiči oficiálně převezmou v sobotu v 11:15, následovat bude ukázka vyprošťování osob z havarovaného auta.
Areál bude oba dny otevřený od 09:00 do 17:00, vstup na akci bude zdarma. Svézt se nákladními auty po polygonu bude možné od 09:30 do 15:30. Podrobnější informace najdou zájemci na internetových stránkách akce.
"Vzhledem k omezené kapacitě nebude možné vjet bez povolení dovnitř areálu soukromými vozy, výjimkou budou držitelé karet ZTP a ZTP/P. Stejně jako v minulých letech však bude k dispozici bezplatná autobusová doprava od polikliniky v centru města a nově bude jezdit také druhá kyvadlová linka od brány číslo šest z průmyslového parku," uvedla mluvčí.
Na místě bude připravena také hlídaná kolárna pro ty, kdo přijedou na kolech. "Pěší návštěvníci a cyklisté mohou využít vstup z ulice Husovy u Muzea nákladních automobilů Tatra. Přijet lze také na sdílených kolech, protože na polygonu vznikne dočasná stanice pro Rekola," uvedla Macháčková.