Na porubském Sdílku se představí regionální podnikatelé a obchodníci

V ostravském obvodě Poruba začne příští týden šestý ročník akce Sdílko, která v této městské části každé dva roky představuje regionální obchodníky a podnikatele. Je určena lokálním tvůrcům, designerům, gastropodnikům, spolkům i neziskovým organizacím. Novinářům to dnes sdělil mluvčí radnice Martin Otipka.
Akce se v obvodě konala už na několika místech, letos od 12. do 26. května bude na upraveném prostranství v blízkosti kruhového objezdu na Hlavní třídě. "Sdílko má v Porubě za sebou pět povedených ročníků. Poté, co loni zavítalo na Prokešovo náměstí v centru města, jsme rádi, že se k nám znovu vrací," řekla starostka Lucie Baránková Vilamová (ANO).
Jedním ze specifik projektu je, že autoři své produkty prezentují ve speciálních designově upravených kontejnerech. "Za další výhodu považuji, že se obyvatelé i návštěvníci našeho obvodu mohou seznámit s tvorbou menších podnikatelů a ti se mohou inspirovat od sebe navzájem. Průvodním znakem akce je i pestrost, na čemž si opravdu zakládáme. Lidé tak na Sdílku najdou módní značky, výrobce kvalitních pochutin, představí se i výrobce grilů s vlastní patentovanou technologií, včelařka, klub deskových her a řada dalších zajímavých lidí a organizací," doplnila starostka.
Program Sdílka začne v úterý 12. května v 16:00 slavnostním zahájením. Na každý den je naplánovaný doprovodný program. "Půjde například o koncerty nebo komentovanou prohlídku nově zrekonstruovaného prostoru u kruhového objezdu, kterou obstará architekt David Kotek. Chystáme i módní přehlídku nebo u nás stále netradiční slam poetry," řekl místostarosta Zdeněk Rodek (ANO), který má na starosti kulturu. Více informací je na webu akce.